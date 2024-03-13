明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

盼香港取景新片受歡迎 泰國男星Win抗拒異地戀

【明報專訊】泰國男星Metawin Opas-iamkajorn（Win）與菲律賓女星Janella Salvador主演電影《Under Parallel Skies》前晚在觀塘舉行世界首映，兩人聯同菲律賓導演Sigrid Bernardo與監製范鴻志出席，Win數百粉絲支持，迫爆商場。Win表示很開心和榮幸來港出席首映禮。問到他對票房可有信心？Win說：「非常期待電影上映，因為大家很用心去拍，希望大家睇得開心，不過大家可能會睇到喊。」Janella對票房沒想太多，希望大家喜歡該片。問到票房好會否派福利？他們笑言可以考慮。

Win喜與梁朝偉合照

《Under Parallel Skies》去年6月在香港拍攝，分別在坪洲、九龍城和大澳等取景，劇情講述Win單身來港尋找母親下落，遇上在酒店工作的Janella，從而發生一段異地戀。問二人會否接受異地戀？他們異口同聲拒絕，但接受與外國人拍拖。Win表示很喜歡坪州，覺得地方平靜舒服，Janella則喜歡大澳，覺得渡船很有趣，二人想重遊拍攝地方，可惜行程緊密，昨日已離港。問到他們有否買手信？Win稱會買豬肉乾，Janella笑言帶愛心回去。

提到Win在《亞洲電影大獎頒獎禮》當晚跟梁朝偉「集郵」，他表示第一次參加亞洲電影大獎，開心又榮幸，很開心見到梁朝偉跟他合照。問到有否跟梁朝偉交談？他說：「傾咗少少，他有恭喜我。（想跟對方合作？）有機會當然非常願意。」

導演Sigrid大讚Win和Janella演得很好，感情戲交到足，單人場口演繹和眼神都好到位，令她很驚喜。她透露在泰國為電影準備時，Win為大家準備美食和甜品，非常窩心。她表示香港獨特的地方在於源源不絕的活力與多元文化共融，既有繁華都市又有寧靜寺廟，令電影更有深度。《Under Parallel Skies》由旅發局全力支持拍攝，在電影取景提供不少協助。

記者：柯美

上 / 下一篇新聞