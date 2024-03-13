盼香港取景新片受歡迎 泰國男星Win抗拒異地戀

Win喜與梁朝偉合照

《Under Parallel Skies》去年6月在香港拍攝，分別在坪洲、九龍城和大澳等取景，劇情講述Win單身來港尋找母親下落，遇上在酒店工作的Janella，從而發生一段異地戀。問二人會否接受異地戀？他們異口同聲拒絕，但接受與外國人拍拖。Win表示很喜歡坪州，覺得地方平靜舒服，Janella則喜歡大澳，覺得渡船很有趣，二人想重遊拍攝地方，可惜行程緊密，昨日已離港。問到他們有否買手信？Win稱會買豬肉乾，Janella笑言帶愛心回去。

提到Win在《亞洲電影大獎頒獎禮》當晚跟梁朝偉「集郵」，他表示第一次參加亞洲電影大獎，開心又榮幸，很開心見到梁朝偉跟他合照。問到有否跟梁朝偉交談？他說：「傾咗少少，他有恭喜我。（想跟對方合作？）有機會當然非常願意。」

導演Sigrid大讚Win和Janella演得很好，感情戲交到足，單人場口演繹和眼神都好到位，令她很驚喜。她透露在泰國為電影準備時，Win為大家準備美食和甜品，非常窩心。她表示香港獨特的地方在於源源不絕的活力與多元文化共融，既有繁華都市又有寧靜寺廟，令電影更有深度。《Under Parallel Skies》由旅發局全力支持拍攝，在電影取景提供不少協助。

記者：柯美