代言老公輕醫美中心 陳煒減15磅弗爆做生招牌

煒哥透露性感裝束是設計師好友何國鉦特地為她於泰國選購空運來港，她減磅以最佳狀態示人，「結了婚年多真的很懶，疏於保養，品牌兩個月前有新機，便用這段時間改造自己，減了15磅，盼給予大家新鮮感」。活動結束，她獲老公接放工大曬恩愛。

陳曉華姚子羚獲贊助變靚

陳曉華和姚子羚表示老闆娘煒哥會贊助她們變靚變fit，陳曉華說：「見到煒哥咁靚咁fit，我都好想變到她這個身型，對我來講keep fit真的好難，我好鍾意食嘢又易水腫，自出世至今都未試過冇乜贅肉，希望可以瘦到煒哥咁零贅肉。」姚子羚大讚煒哥性感得來又高貴，她亦希望可以再正啲，「都去到一定年紀，確實需要保養一下，如果可以保養到煒哥一樣，真係正」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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