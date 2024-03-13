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娛樂

新片再演姊弟 鄧麗欣被激到想加戲打魏浚笙

【明報專訊】「銀都機構影視項目巡禮2024」昨日於灣仔會展舉行，公布本年度影視大計，包括電影《紅豆》、《獄兒日記》、《把幸福拉近一點》。《紅豆》演員任達華、鄧麗欣、魏浚笙（Jeffrey）、龔慈恩、馮素波和盧慧敏現身宣傳。任達華和鄧麗欣笑稱Jeffrey戲裏戲外同樣頑皮，鄧麗欣跟Jeffrey再演姐弟，戲中爸爸任達華偏心弟弟，令她憎恨Jeffrey，拍得分外入戲，鄧麗欣笑說：「每日化妝開工，Jeffrey不停叫我家姐，激到我緊握拳頭，好想加戲打他。」

任達華認同Jeffrey是活潑年輕人，笑說：「我想靜靜畫畫、聽歌，但他很嘈很煩。」他讚Jeffrey靚仔、好戲又聰明，大有可為，並透露拍攝時要煮紅豆沙，煮得辛苦，但食落很甜，「大家片酬很低，個個開工貼錢，日日萬歲請吃東西」。

凌文龍呻跟林明禎少接觸

凌文龍和林明禎主演電影《把幸福拉近一點》，他飾演患「甘迺迪氏症」角色，「初初接戲，以為跟明禎有很多身體接觸，結果發現最多身體接觸是羅浩銘，他有多重身分，負責護送我出入，他很大隻，單手可以抱起我」。不過戲中他也享受到林明禎提供的特別服務，「她扮演按摩師，拍攝時真的有幫我按腳，好舒服」。

談善言首挑戰拍監獄片

談善言將於年底拍攝葉正恆執導的《獄兒日記》，扮演在獄中生小孩的女囚犯，她自嘲年過30歲後，密密接媽媽角色，慶幸剛拍完電影《虎毒不》，因角色吸收育兒知識，可以延續應用在新戲，「上一部戲要熟悉湊B，呢部倒轉，講我獄中不太想理BB，然後慢慢改變，不過有好多內心戲應付，而且對戲的小孩年紀不同，始終抱6個月大BB和跟3歲小朋友相處不同」。她稱第一次挑戰拍監獄片，覺得題材特別，接這部戲前，不知道獄中生小孩會得到特別對待，女囚犯有親子時間，可以親自照顧小孩至3歲才另作安排。

記者：鍾一虹

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