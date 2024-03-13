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娛樂

伙胡定欣捱更抵夜拍《巾幗梟雄懸崖》嗌辛苦 黎耀祥減產轉型 做直播酬勞好過拍劇

黎耀祥刻意減產 永不言休 轉型做直播 1日酬勞好過拍劇

【明報專訊】黎耀祥（祥仔）、胡定欣、朱晨麗、張振朗和袁偉豪昨日到會展香港影視娛樂博覽，出席內地影視平台發布會，宣傳參演的無綫劇《巾幗梟雄懸崖》和《反黑英雄》。祥仔和定欣表示拍攝《巾》劇辛苦但開心，祥仔為劇集刻意減肥十多磅，透露近年刻意減產，一年拍一部劇，承認有意轉型，並稱做直播單計一日酬勞好過拍劇。朱晨麗宣傳《反黑英雄》，重提她「好事近」，她澄清沒有男友，只是一場美麗誤會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

59歲祥仔表示《巾幗梟雄懸崖》去年底拍竣，拍得非常辛苦，場數好密、拍得好趕，最難忘與定欣在稻田那場日落戲，因車程很遠，要在一日內完成，他們要跑來跑去追趕日落。

永不言休 與時並進

祥仔為以最佳狀態示人，他減掉10多磅，並承認近年刻意減產，一年拍一部劇，因很多角色和劇種都試過，加上年紀大，體能問題，要精選一點，但永不言休，「仍有機會演出是開心事，證明自己還有價值」。他現在有做直播，透露單計一日酬勞好過拍劇，但不是日日有得做直播。說到他也要轉型，祥仔認為要與時並進，所以稍後會拍些3至5分鐘短片，以綜藝形式放上內地平台，「面對自己，只會愈縮愈細，要面向市場，現在有很多渠道給大家發展」。

胡體重跌破50公斤

胡定欣亦承認拍《巾幗梟雄懸崖》很辛苦，開工第3天已消瘦兼無晒水腫，很久沒試過體重跌破50公斤，「拍攝兩個半月，工作人員都笑我『頂天立地』，由早拍到晚，佔的場口又多，有400幾場戲，對白又長，佩服祥哥記憶力，都有向對方請教，問他如何消化那麼長對白的同時又演到戲。今次是我和祥哥第8次合作，很有緣分，他對我來說亦師亦友」。

朱投訴陳煒未介紹筍盤

朱晨麗在《反黑英雄》中有很多打鬥場面，笑言被對手操到身手好弗。她透露母親在農曆新年來了香港，訂了地方給媽媽欣賞煙花，「媽咪睇得很興奮，疫情至今未見過她，其間曾請假回內地探望家人，但隔離20多日後，因香港有工作，出關後即回港。我和母親雖然多年沒見，但沒相擁而泣，我和家人的交流不外露」。問到她有否帶男友見母親？朱晨麗重申沒有男友，強調一場誤會，只是陳煒想她有男友，將祝福表達出來，對方可能想做紅娘，說介紹醫生朋友給她認識，但至今仍沒有下文。

同場還有《新聞女王》監製鍾澍佳，他透露《新聞女王2》將於年底或明年初開拍，視乎劇本進度而定，故事會是第一輯的延續，原班人馬演出，加入已確定演出的黃宗澤，另外還有兩個後生一忠一奸女主播加盟，但人選未定，歡迎自薦。

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