【娛樂場】《中年好聲音2》8強誕生 第三輯欲罷不能

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉早前跟傳媒飯敘，提起《中年好聲音2》播映初期口碑不及上一季，但觀眾漸漸看到參賽者的成長及故事而投入。他承認曾考慮是否應繼續製作《中年好聲音3》，得知已有不少人為了參賽追夢已在練歌，看來第三輯是欲罷不能。

《中年好聲音2》本月24日舉行總決賽，前晚播出《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9名選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

譚輝智第四度獲MVP

譚輝智獻唱林子祥的《抉擇》，被形容玩踩鋼線，賽前他從未唱過這首歌，「唱《抉擇》是因為看到歌詞，想唱一首勵志歌，歌詞又易記」。他獲評審一致讚好，肥媽（Maria Cordero）大讚他戒掉懶音，周國豐則讚他有觀眾緣。陳慧嫻說：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，冇諗到你連個『的』字都有方法令人留意到你係點唱。」譚輝智獲全晚最高92分，更第四度獲MVP，名副其實愈唱愈強。

黃劍文被勸不要再彈結他

黃劍文和顏米羔同獲89分，黃劍文自彈自唱《仍然記得嗰一次》，陳慧嫻笑說有民歌feel，合她的心意，覺得黃劍文似Albert Au（區瑞強）上身。伍仲衡則建議黃劍文不要再自彈自唱，「你彈完又唔係好勁嗰啲，唔好彈啦，呢個係唱歌比賽，彈乜鬼結他！」顏米羔唱《忘盡心中情》獲伍仲衡好評，「唱得唔錯，尤其是個頭開得好好，鬆咗好多，冇咗以前嗰種挑機感覺」。

上回合險被淘汰的陳蒨葶唱《星夜星塵》表現未如理想，全場最低78分出局，8強名單出爐，包括古淖文、黃劍文、顏米羔、譚輝智、沈宗賢、陳俞霏、安雅希、劉威煌。下周日（17日）7強賽，8人中淘汰一選手，最後7強在總決賽爭王者寶座。

14強拍MV 挑戰一鏡到底

此外，14強古淖文、黃劍文、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、陳燕娜、陳俞霏、王玥、林若盈、劉威煌、沈宗賢、鄭梓浩、安雅希和劉可合唱容祖兒的《隆重登場》，MV昨晚首播，評審之一的張佳添重新編曲。他們以黑、銀造型亮相，rock味甚濃。4分鐘MV以一鏡到底拍攝，由孖八（李俊華）編舞，拍攝當日因天雨有少少阻滯，幸好拍攝時停了雨兼出太陽，製作組即把握時機開工，14強亦相當爭氣，7 takes完成。