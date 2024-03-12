明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《中年好聲音2》8強誕生 第三輯欲罷不能

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》叫好叫座，第一輯打響頭炮，播映期間極大迴響，一班《中年好聲音》歌手成為樂壇新勢力，很多演出場合也見他們蹤影。

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉早前跟傳媒飯敘，提起《中年好聲音2》播映初期口碑不及上一季，但觀眾漸漸看到參賽者的成長及故事而投入。他承認曾考慮是否應繼續製作《中年好聲音3》，得知已有不少人為了參賽追夢已在練歌，看來第三輯是欲罷不能。

《中年好聲音2》本月24日舉行總決賽，前晚播出《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9名選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

譚輝智第四度獲MVP

譚輝智獻唱林子祥的《抉擇》，被形容玩踩鋼線，賽前他從未唱過這首歌，「唱《抉擇》是因為看到歌詞，想唱一首勵志歌，歌詞又易記」。他獲評審一致讚好，肥媽（Maria Cordero）大讚他戒掉懶音，周國豐則讚他有觀眾緣。陳慧嫻說：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，冇諗到你連個『的』字都有方法令人留意到你係點唱。」譚輝智獲全晚最高92分，更第四度獲MVP，名副其實愈唱愈強。

黃劍文被勸不要再彈結他

黃劍文和顏米羔同獲89分，黃劍文自彈自唱《仍然記得嗰一次》，陳慧嫻笑說有民歌feel，合她的心意，覺得黃劍文似Albert Au（區瑞強）上身。伍仲衡則建議黃劍文不要再自彈自唱，「你彈完又唔係好勁嗰啲，唔好彈啦，呢個係唱歌比賽，彈乜鬼結他！」顏米羔唱《忘盡心中情》獲伍仲衡好評，「唱得唔錯，尤其是個頭開得好好，鬆咗好多，冇咗以前嗰種挑機感覺」。

上回合險被淘汰的陳蒨葶唱《星夜星塵》表現未如理想，全場最低78分出局，8強名單出爐，包括古淖文、黃劍文、顏米羔、譚輝智、沈宗賢、陳俞霏、安雅希、劉威煌。下周日（17日）7強賽，8人中淘汰一選手，最後7強在總決賽爭王者寶座。

14強拍MV 挑戰一鏡到底

此外，14強古淖文、黃劍文、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、陳燕娜、陳俞霏、王玥、林若盈、劉威煌、沈宗賢、鄭梓浩、安雅希和劉可合唱容祖兒的《隆重登場》，MV昨晚首播，評審之一的張佳添重新編曲。他們以黑、銀造型亮相，rock味甚濃。4分鐘MV以一鏡到底拍攝，由孖八（李俊華）編舞，拍攝當日因天雨有少少阻滯，幸好拍攝時停了雨兼出太陽，製作組即把握時機開工，14強亦相當爭氣，7 takes完成。

相關字詞﹕中年好聲音 2

上 / 下一篇新聞