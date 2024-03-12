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娛樂

吳君如自爆難擋張天賦魅力 游學修鍾雪瑩學手語演聾人

《守闕者》案中有案爆戲味 古天樂彭于晏難分敵友 游學修鍾雪瑩吳祉昊活用手語拍戲

【明報專訊】古天樂旗下天下一電影公司昨日公布未來推出的新片，包括吳君如和張天賦（MC）主演的《我談的那場戀愛》、古天樂和彭于晏的《守闕者》、游學修和鍾雪瑩的《看我今天怎麼說》、林敏驄與柯煒林的《觸電》，以及古天樂、周秀娜和劉冠廷的《尾隨》。

力薦MC演騙子

《我談的那場戀愛》是第六屆首部劇情電影計劃的專業組得獎作品，以網戀詐騙為題材，講述MC飾演的騙子偽裝中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件詐騙知名婦科醫生余笑琴（吳君如飾）。

吳君如透露是她親自向監製推薦MC演出，「之前去紅館睇佢演唱會，真係聽到我如癡如醉，佢係有種懾人嘅舞台魅力，加上又靚仔，演網編集團去𧨾女仔實好有說服力，唔好話我話，男女老幼都『沉晒船』」。

古天樂和彭于晏繼《危城》後相隔8年再合演《守闕者》，古天樂演的悍探亦正亦邪。他另一部戲《尾隨》是天下一電影於馬來西亞的首部作品，演私家偵探的古天樂，由捉姦演變成兇殺案。

鍾雪瑩喜與聾人交流

游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》，以聾人青年生活為題材，3人學習手語，還參考使用人工耳蝸與言語治療訓練學生的日常生活，鍾雪瑩認為是難得經歷，「聾人群體有獨特的文化與交流方式，很高興能夠與他們相處交流，從而了解他們的語言」。

林敏驄與柯煒林的《觸電》有關電競比賽，羅浩銘在戲中身兼多職，不但粉墨登場，還包辦創作故事、策劃及動作指導，「好感恩，第一次做咁多崗位，真係學到好多嘢」。

娛樂組

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