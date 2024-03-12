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娛樂

古天樂演「龍捲風」變爛gag王 林峯喜與佘詩曼拍劇再續前緣

古天樂靠睇天氣報道 領悟武打演技 任賢齊接拍《九龍城寨》後發現被騙
許紹雄跟佘詩曼上契 林峯跟阿佘再次情侶 羅子溢享艷福

【明報專訊】被譽為新一代冷面笑匠的古天樂，昨日現身影視博覽介紹新作品，笑談睇天氣報告領悟武打演技，被導演鄭保瑞取笑愛講爛gag。林峯相隔9年再與佘詩曼拍劇，自爆恨合作恨到出口，結果被自己「開口中」；許紹雄自揭與合作無間的佘詩曼已正式上契。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

「寰亞傳媒集團 X 阿里大文娛集團合作戰略發布會」昨日於「香港影視娛樂博覽2024」舉行，公布多部影視計劃，其中古天樂、任賢齊、林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》，以及林峯、佘詩曼、羅子溢、許紹雄合演新劇《家族榮耀之繼承者》成焦點，兩團隊亮相分享拍攝感受。

任賢齊打戲連場感被騙

古天樂於《九龍城寨之圍城》飾演龍捲風一角，預告片播出他與多名演員有不少動作場面。被問開拍前有何準備？古天樂笑說：「睇很多新聞、天氣報道，就知龍捲風是怎樣的。」主持反問其角色是否愛講爛gag，導演鄭保瑞聞言笑說：「你說中了。」掀起全場笑聲。任賢齊稱接拍後發現被騙，「導演本來話我演大佬，不用動手，結果要搵命搏，跟年輕演員對打」。

林峯透露角色陳洛軍是個落難沒有歸宿的人，直至走入城寨見盡人性，產生感情，並為這個地方抗爭。導演鄭保瑞表示對新片很滿意，拍出1980年代感覺，多得在九龍城寨長大的監製莊澄提供不少意見，莊澄稱《九龍城寨之圍城》得來不易，由籌備、拍攝至後期歷時8年。

許紹雄稱緣分到跟阿佘上契

佘詩曼（阿佘）因工作關係未能出席宣傳劇集《家族榮耀之繼承者》，她拍片支持。許紹雄大爆與阿佘多次演父女，兩人趁劇集在吉隆坡拍攝期間上契，「開劇前我們通電話，阿佘說我們又一齊拍劇了，不如乾脆上契，我做她契爺，她做我契女，我話好呀，緣分就是這樣形成了」。林峯與阿佘第6次扮演情侶，覺得合作很舒服，「開拍前幾個月見到阿佘，我說很久沒合作，怎料不到半年後即合作」。他稱拍此劇重遇很多舊拍檔，亦跟相識已久的羅子溢首次合作。

宣布開拍《家族榮耀3》

羅子溢在《家族榮耀》享艷福，預告片見他跟王敏奕和梁諾妍有親熱戲，他說：「我要想如何呈現劇情，因為要顧很多事，怎樣能推進情感，關心女演員感受等，所以自己沒有空間想太多。」

王敏奕提到劇中飾演羅子溢的小秘書，站在身旁的陳靜聞言即爆笑。黃浩然笑言今輯沒有爭產資格，反而跟林峯爭阿佘芳心，希望觀眾會喜歡。監製梁家樹宣布《家族榮耀》第3輯《家族榮耀之復仇聯盟》將於今年年中開拍，另有籌備以金融詐騙為題的劇集《吸金遊戲》。

劉偉強籲新導演勤力多拍戲

發布會同時宣布開拍多套戲，包括卓亦謙執導的《三殺》、張藝謀女兒張末執導的《等待黎明》、馮志強執導《宿敵遊戲》、王晶執導《掃鼠嶺》、《國演風暴》、《解密》、《誤殺3》、《一個男人 一個女人》等。

出任電影《冒名頂替》監製的劉偉強導演表示，今次答應跟執導的李光耀合作，希望履行傳承精神，「我們這代年紀有番咁上下，當有年輕導演有構思搵我，當然一口答應。好似20幾年前我搵林生（林建岳）投資《無間道》，他一口答應一樣，我搵過很多人都不肯投資，只有林生肯開拍」。劉偉強奉勸新導演要勤力點，不要4年才拍一部戲，要一年拍多部。

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