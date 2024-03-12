明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《蒼鷺與少年》宮崎駿再奪最佳動畫 日片《哥斯拉-1.0》首奪視覺效果獎

【明報專訊】日本電影在今屆奧斯卡大放異彩，宮崎駿新片《蒼鷺與少年》繼《千與千尋》後，再奪最佳動畫，宮崎駿及監製兼吉卜力創辦人之一鈴木敏夫缺席頒獎禮。另外，山崎貴執導、神木隆之介和濱邊美波主演的《哥斯拉-1.0》拿下最佳視覺效果獎，成為首部哥斯拉電影及日片奪此獎。

文：蘇珮欣

《蒼鷺與少年》先後在金球獎及英國電影學院獎（BAFTA）奪最佳動畫，昨日再下一城，擊敗勁敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，以及《元素大都會》、《怪物少女妮莫娜》及《汪汪夢裡人》等對手；也是宮崎駿繼《千與千尋》相隔21年再次在奧斯卡奪最佳動畫。

聽「The」字知得獎

宮崎駿跟當年《千與千尋》揚威奧斯卡一樣，未有親身領獎，由吉卜力社長福田博之及副社長中島清文代領。《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫昨日在東京吉卜力工作室召開記者會，據《產經新聞》報道，鈴木敏夫與工作室50多名員工昨上午一起收看頒獎禮直播，得獎瞬間全場歡呼，部分員工更喜極而泣。

鈴木敏夫表示當聽到讀出「The」（《蒼鷺與少年》英文片名The Boy and the Heron）字一刻，已知道得獎，由衷開心，隨即致電宮崎駿，透露對方雖說「身為日本男兒，不應露出快樂表情」，但指他其實很興奮，只是極力壓抑情緒，以示意不在乎，鈴木敏夫說：「我祝賀他，他回說彼此彼此。」

宮崎駿剃鬚後被指常照鏡

鈴木敏夫感謝奧斯卡所有投票會員，稱《蒼》片像舊約聖經，也像是宮崎駿的「啓示錄」，可能因此引起美國觀眾共鳴。談到宮崎駿下部作品，鈴木敏夫指對方目前未有構思，腦袋需要時間放空，但透露宮崎駿說過想製作短篇動畫。鈴木敏夫稱會付款給奧斯卡製作3座小金人，分別給宮崎駿，他自己及留一個展覽用。宮崎駿日前拍奧斯卡宣傳片時，招牌白鬍鬚「消失」了，鈴木敏夫稱提議對方剃鬚，覺得會很好看，還指宮崎駿剃鬚後非常在意，經常照鏡。

「哥斯拉鞋」受矚目

另外，山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》，擊敗《拿破崙》、《A.I.創世者》、《銀河守護隊3》及《職業特工隊：死亡清算上集》，奪最佳視覺效果，成為首部拿下此獎的日本電影。山崎貴表示40多年前看到《星球大戰》及《第三類接觸》感到震驚，並立志投身影壇，奧斯卡舞台卻連想也不敢想，獲提名已覺奇蹟，感謝身在日本的製作團隊，「荷李活證明了你們的實力」，不忘向《哥》片已故監製阿部秀司致敬。

據悉《哥斯拉-1.0》製作費僅1500萬美元（約1.17億港元），視覺效果團隊約30人，相比去年同獎得主《阿凡達：水之道》視覺效果百人團隊，相差甚遠，因此受到荷李活關注。

山崎貴其後在記者會表示，「哥斯拉打開了大門，我相信往後會展開新的冒險旅程」。他又謂若日本電影能在海外獲好票房，相信對日本影壇帶來正面影響。《哥斯拉-1.0》演員神木隆之介、濱邊美波及安藤櫻等紛紛在社交網道賀。山崎貴昨日率領團隊穿上「哥斯拉鞋」出席頒獎禮，鞋跟設計是哥斯拉手掌，造型特別，男女裝鞋每對分別索價8.8萬日圓（約4700港元）及7.8萬日圓（約4200港元）。

（第96屆奧斯卡頒獎禮）

相關字詞﹕山崎貴 日本電影 哥斯拉-1.0 蒼鷺與少年 奧斯卡頒獎禮 奧斯卡 宮崎駿

上 / 下一篇新聞