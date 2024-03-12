《可憐的東西》愛瑪史東再封后 賴恩哥斯寧表演連累險甩裙

先吻丈夫 擁抱導演拍檔

繼2017年《星聲夢裡人》後，35歲愛瑪史東再憑《可憐的東西》女版科學怪人角色，贏得奧斯卡最佳女主角，跟梅麗史翠普（Meryl Streep）、「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）、珍芳達（Jane Fonda）及茱迪科士打（Jodie Foster）等前輩一同躋身「兩屆影后俱樂部」。當上屆得主《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊宣布愛瑪得獎，她先親吻《周末夜現場》監製老公Dave McCary，再擁抱《可》片導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）及拍檔馬克路法奴（Mark Ruffalo），分享得獎喜悅。

愛瑪史東致謝時稱身穿的低胸裙背爆裂，「相信是賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）演唱《I'm Just Ken》惹的禍」，她的《星》片舊拍檔演繹《Barbie芭比》插曲時，帶動全場氣氛，令她忍不住又跳又叫，結果致謝時聲音沙啞，更幾乎甩裙走光。直至返回後台，工作人員隨即為她縫合裙背。

致謝女兒 套用好友Taylor歌詞

愛瑪史東表示，每次出席頒獎禮都會驚慌失措，幸獲《可憐的東西》導演尤格藍西莫提醒，不須胡思亂想，「他說得對，因為（得獎）並不是個人的事，而是全體工作人員的付出」；又特別鳴謝導演「為她送上畢生難忘的好角色」；更首次公開提及女兒，「尚有3天便是她的3歲生日，多得她為我們的生活帶來色彩，我對你的愛比天空還要廣闊」。事後有歌迷解釋，這句說話其實取材自愛瑪閨密Taylor Swift名曲《Midnights》的歌詞。

達芬采蘭杜夫大熱奪女配

另一方面，橫掃所有頒獎禮最佳女配角的《滯留生》黑人女星達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph），昨日擊敗《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）、《Barbie芭比》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）、《泳不放棄》茱迪科士打及《紫色》丹妮爾布祿斯（Danielle Brooks），一擊即中奪最佳女配角，致謝時情緒激動，忍着淚說：「過去我只想與別不同，現在我更希望做回自己，感謝你們讓我看到真我。」

畢業於費城天普大學音樂系的達芬采蘭杜夫，以百老匯音樂劇演員出道，其後聽從母親建議，到耶魯大學戲劇學院進修演技，「我是班上唯一黑人學生」，為此感謝母親的教誨。

（第96屆奧斯卡頒獎禮）