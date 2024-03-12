《奧本海默》奪最佳電影導演 7獎大贏家 施利安梅菲稱帝 羅拔唐尼膺男配

基斯杜化路蘭入行逾廿年，拍過《凶心人》、《蝙蝠俠：黑夜之神》、《潛行凶間》及《星際啟示錄》等掀起話題或賣座作，直至2018年才憑《鄧寇克大行動》首次角逐奧斯卡最佳導演，卻不敵《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）；相隔6年終憑《奧本海默》得獎，大會請來大導演史匹堡（Steven Spielberg）頒獎，二人首先熱情擁抱，美媒形容他倆同屬「大器晚成」。史匹堡1970年代進軍荷李活，1978年憑《第三類接觸》角逐金像導演，直至1994及99年才以《舒特拉的名單》和《雷霆救兵》兩度「奪金」，與基斯頗有惺惺相惜之感。

一導一演合作無間

橫掃美國導演公會、「英國奧斯卡」電影學院獎（BAFTA）及評論者選擇獎的基斯杜化路蘭，以大熱姿態擊敗《花月殺手》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）、《墮下的對證》茱斯汀楚特（Justine Triet）及《特權樂園》祖拿芬基薩（Jonathan Glazer），首奪奧斯卡最佳導演，他特別鳴謝《奧本海默》監製兼妻子愛瑪湯瑪斯（Emma Thomas），「多謝你成為本片和我們孩子的監製」。

施利安梅菲堪稱基斯杜化路蘭的御用演員，由《蝙蝠俠》三部曲的反派「稻草人」、《潛行凶間》的富二代、《鄧寇克大行動》的士兵到《奧本海默》的原子彈之父，兩人合作無間，「多謝基斯和愛瑪，過去20年帶我走過最狂野、令人興奮和充滿創意的旅程……成為今日可以自豪地站在這個舞台上的愛爾蘭人」；他又提到《奧本海默》與當下世界的關連，「這是一部關於原子彈之父的電影，無論他帶來好處或壞處，我們都無可避免地活在奧本海默的世界，因此我想把這個獎項，獻給世上所有和平製造者」。

生於愛爾蘭科克的施利安梅菲，大學主修法律，最大興趣卻是音樂，曾經夾band擔任結他手；畢業後愛上演戲，憑喪屍片《28日後》進軍荷李活，其後參演《亂世情天》、《長途嚇機》、《無聲絕境2》，以及劇集《浴血黑幫》，在大銀幕上始終未能晉身一線，直至接拍《奧本海默》，終令47歲的他初嘗影帝滋味。

羅拔唐尼第三度提名終得獎

《奧本海默》中扮演美國原子能委員會主席斯特勞斯的羅拔唐尼，成名路更迂迴，自小受演員父親Robert Downey Sr.影響，不單愛上演戲，同時染上毒癮，1993年憑《卓別靈傳》首度提名奧斯卡影帝但不果，更因涉毒被捕，事業近玩完。2000年出獄後演出美劇《甜心俏佳人》大受歡迎，贏得金球獎最佳男配角，惜毒癮未除，被強制送入戒毒所，人氣再度下滑，直至Marvel電影大膽起用他演《鐵甲奇俠》，又憑《雷霆喪星》角逐金像男配角，事業重上高峰，今年更憑《奧本海默》首次「奪金」，難怪他的謝辭既幽默又感慨，「感謝我的不快童年、奧斯卡，還有獸醫，即是我的妻子蘇珊（Susan Downey），多得她愛上這頭被遺棄的寵物，今日我才可以站在這裏」。

阿爾柏仙奴直接宣布得獎者

羅拔唐尼又感謝導演基斯杜化路蘭，「我需要這份工作，多過它需要我」，以及合作40年的律師，「多謝你經常到監獄保釋我」。

《女人香》83歲影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）壓軸頒發最佳電影時，發生一段小插曲，忘記讀出10部候選作品：《奧本海默》、《Barbie芭比》、《花月殺手》、《可憐的東西》、《墮下的對證》、《滯留生》、《大師級愛情》、《特權樂園》、《從前的我們》及《美式小說》，直接打開信封念出「我見到《奧本海默》……」情况就似2001年「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）擔任金球獎頒獎嘉賓，未讀提名名單直接宣布得獎電影一樣。

（第96屆奧斯卡頒獎禮）