12歲林品彤愛屋及烏 想與蔡思韵合作 吳慷仁爭影帝志在參與

金馬影帝吳慷仁跟《富都青年》拍檔陳澤耀及導演王禮霖現身，前者稱爭影帝志在參與，又自稱小粉絲，見到各地的明星感興奮，已準備手機「集郵」。問王禮霖會否原班人馬開拍續集，他笑問吳慷仁：「你是否願意？」吳慷仁笑道：「我死咗！或者拍另類鬼片。」

萬芳想拍港產片

馬來西亞導演張吉安表示拍《五月雪》最大難題是邀請演員，因題材敏感，很多演員不敢演，「電影還未在馬來西亞上映，仍等待審批，希望下月在香港國際電影節上映後，爭取到在馬來西亞上映」。《五月雪》女主角萬芳是台灣藝人，稱演繹角色最擔心是語言及文化不同，被導演打動參與演出，從角色看到很多台灣女性的身影，希望將她們內心展現出來，她也想拍香港電影。泰國藝人Win Metawin獲頒亞洲飛躍演員獎，感到緊張及榮幸。他早前來港為參演電影《Under Parallel Skies》取景，難忘多次來回坪洲，平時來港很少去離島，還去過九龍城品嘗美食。

記者：林祖傑