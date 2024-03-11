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娛樂

12歲林品彤愛屋及烏 想與蔡思韵合作 吳慷仁爭影帝志在參與

【明報專訊】《第17屆亞洲電影大獎》昨日安排角逐獎項演員及導演出席分享會，12歲金馬影后林品彤憑《小曉》爭最佳女主角，「能跟前輩一起角逐，開心又榮幸，像發夢一樣」。戲中她與劉俊謙多靠眼神互動，因大家說話不多。導演靳家驊表示揀劉俊謙任男主角，因發現對方有陽光外表亦有黑暗一面。林品彤想跟蔡思韵合作，知對方是劉俊謙女友。

金馬影帝吳慷仁跟《富都青年》拍檔陳澤耀及導演王禮霖現身，前者稱爭影帝志在參與，又自稱小粉絲，見到各地的明星感興奮，已準備手機「集郵」。問王禮霖會否原班人馬開拍續集，他笑問吳慷仁：「你是否願意？」吳慷仁笑道：「我死咗！或者拍另類鬼片。」

萬芳想拍港產片

馬來西亞導演張吉安表示拍《五月雪》最大難題是邀請演員，因題材敏感，很多演員不敢演，「電影還未在馬來西亞上映，仍等待審批，希望下月在香港國際電影節上映後，爭取到在馬來西亞上映」。《五月雪》女主角萬芳是台灣藝人，稱演繹角色最擔心是語言及文化不同，被導演打動參與演出，從角色看到很多台灣女性的身影，希望將她們內心展現出來，她也想拍香港電影。泰國藝人Win Metawin獲頒亞洲飛躍演員獎，感到緊張及榮幸。他早前來港為參演電影《Under Parallel Skies》取景，難忘多次來回坪洲，平時來港很少去離島，還去過九龍城品嘗美食。

記者：林祖傑

相關字詞﹕萬芳 吳慷仁 林品彤 第17屆亞洲電影大獎

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