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娛樂
2024年3月11日星期一
亞洲電影大獎 是枝裕和冧莊最佳導演 役所廣司擊敗梁朝偉稱帝 蔣勤勤封后
亞洲電影大獎得獎名單
陳靜中空裝行紅地氈性感搶鏡 范冰冰Deep V登場成焦點
12歲林品彤愛屋及烏 想與蔡思韵合作 吳慷仁爭影帝志在參與
柯煒林伙3型男會粉絲 劉冠廷快做老竇 全場拍掌恭賀
樂手墮台嚇親 王雙駿曾想腰斬 謝霆鋒rock爆舞台掀高潮被催開騷
男團LOONG 9寓意一飛冲天 Rain樂意參與《亞洲超星團2》
黃智雯拍性感戲冇備案 張曦雯挑戰男友底線
趁機能良好多運動 44歲方力申未有生育計劃
【娛樂場】《三生有幸》MV半個月破百萬點擊 周殷廷首包辦曲詞創佳績
去年在港撤檔《小熊維尼：血與蜜》 奪金草莓5獎膺爛片王 美瑾霍絲包辦最差女主配兩獎
金秀賢新劇首播狂嘴10次 收視不敵《財閥X刑警》
奧斯卡前夕 《盛夏友晴天》編劇指《滯留生》剽竊
惹是非被網民攻擊稱難受 真木陽子遭親友公開留醫臥牀照
被指戀上韓國小姐 GD罕有回應緋聞
【開箱】《路基完》宋仲基演難民 難救突兀感情戲
亞洲電影大獎得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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