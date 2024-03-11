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娛樂

【開箱】《路基完》宋仲基演難民 難救突兀感情戲

【明報專訊】《財閥家的小兒子》宋仲基主演的影視串流平台Netflix新片《路基完》，本月1日上架；故事講述抱着人生最後希望往比利時的「脫北者」路基完，遇上失去生存意志的女人瑪麗；電影改編自小說《遇見路基完》，全片在匈牙利取景，充滿異國風情。戲中路基完的悲慘經歷讓人心痛，他與瑪麗之間的愛情戲卻惹來負評。

等待難民身分獲批

宋仲基出道15年，劇集代表作不少，包括《成均館緋聞》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》及《財閥家的小兒子》等；電影方面，除了《狼少年之戀》較受歡迎外，近年的《軍艦島》及《勝利號》口碑參差，新片《路基完》似乎亦命運相近。

《路基完》改編自曹海珍2011年發行的小說《遇見路基完》，電影從最初計劃製作到面世，耗時10年。7年前收到劇本的宋仲基一度婉拒，直到前年才決定接演。電影講述脫北者路基完（宋仲基飾）逃到比利時申請庇護，在當地遇上失去生存意志的瑪麗（崔成恩飾），展開充滿苦澀的愛情。電影前30分鐘最好看，描繪路基完為了達成母親玉熙（金成鈴飾）「要以自己的名字活下去」遺言，抱着最後希望，從中國飛往比利時申請難民庇護。路基完在言語不通的比利時，透過翻譯與當地政府部門交涉，等待審批期間，要靠自己捱過嚴寒冬天。路基完在比利時沒有家、沒有親人、沒有身分，也沒有錢，像幽靈般遊蕩，每晚在公廁睡覺，翻垃圾桶吃發霉食物，慘遭歧視兼被打。路基完靠收集廢棄玻璃瓶，賺取微薄回收費過活。雖然生活困苦，依然咬緊牙關，不願屈服，角色的經歷讓人痛心。

戲中路基完為了得到難民身分，在比利時孤軍奮戰，強調「想在這片土地活下去」，他還說「我沒有權利在這片土地生存，也沒有權利離開這片土地」，既悲慘又可憐。據悉導演兼編劇金熙珍曾採訪在歐洲獲得難民身分的「脫北者」，還參考許多相關紀錄片及書籍，呈現他們的真實故事。宋仲基將難民的感情，流暢地表現出來，角色跟他現實中官仔骨骨形象截然不同，給人耳目一新的感覺。此片最大敗筆是加插了原著小說沒有的女主角瑪麗，還將路基完與瑪麗的愛情線加大比重，成為全片主線；導演金熙珍亦一早主張將小說改編成愛情片，變成電影最重要部分。

加插女角留太多疑團

戲中講述瑪麗是比利時籍韓裔人，曾是射擊運動員，其母李靜珠（李壹花飾）患病，長期癱瘓在牀，最終選擇安樂死。瑪麗在母親逝世後徹底崩潰，過着地獄般生活，不僅參與地下射擊賭博賽，又盜竊及吸毒。瑪麗因偷走路基完的錢包，展開二人的緣分。加插這角色是想描述一對進退兩難、處於死亡邊緣兼前路茫茫的男女，靠愛情衝破黑暗；可以理解編導的想法，戲中兩人的感情基礎卻不紮實，也沒清楚描述兩人為何會相愛；若硬要找原因，估計是路基完為瑪麗下廚，煮了充滿家鄉味的韓國餐。

此外，關於瑪麗的一切，戲中總是留下疑團，例如不明她為何與父親李允晟（趙漢哲飾）不和，也不明瑪麗為何會欠下巨債，繼而被黑幫操控參與地下非法射擊賽。瑪麗的故事及角色設定欠缺說服力，令電影張力大打折扣。如果電影集中在路基完的人生和經歷，或更有看頭。

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