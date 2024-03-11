奧斯卡前夕 《盛夏友晴天》編劇指《滯留生》剽竊

【明報專訊】第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早將有結果；角逐最佳電影、男主角、女配角等5獎的《滯留生》，亦入圍爭最佳原創劇本，將面對《墮下的對證》、《大師級愛情》、《五月的你，十二月的她》及《從前的我們》等對手，在頒獎禮前夕遭美媒《Variety》揭露，《盛夏友晴天》及《柏靈頓2》編劇西蒙史提芬遜（Simon Stephenson）今年1月集齊文件向美國編劇公會求助，指《滯留生》涉嫌剽竊他2013年沒拍成電影的劇本《Frisco》，後者講述一名兒科醫生在特定時間被迫照顧一名少年病人的故事。西蒙指《滯》片導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）先後於2013及2019年收到《Frisco》劇本的草稿，現在《滯》片無論故事架構、角色塑造、人物關係、主題及氣氛都與《Frisco》相似。《滯》片的掛名編劇是大衛韓明遜（David Hemingson），比恩曾在訪問中表示，一直想拍有關新英格蘭寄宿學校的題材，看過大衛編劇的一集試播劇亦是相同題材後，所以邀請對方出任編劇。