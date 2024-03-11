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娛樂

去年在港撤檔《小熊維尼：血與蜜》 奪金草莓5獎膺爛片王 美瑾霍絲包辦最差女主配兩獎

【明報專訊】旨在嘲諷荷李活濫拍爛片的金草莓獎，習慣搶先奧斯卡一天公布得獎名單；去年在港臨時撤檔的《小熊維尼：血與蜜》，捧走最差電影等5獎，成為「大贏家」。《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）包辦兩獎，包括以《Johnny & Clyde》成為爛片影后，並憑《轟天猛將4》奪最差女配角。金像影帝莊威（Jon Voight）則以《Mercy》擊敗衆多對手封爛片影帝。

《小熊維尼：血與蜜》（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）去年3月原定在港上映，但發行商VII Pillars Entertainment臨時在其社交平台公布，電影「未能與觀眾見面」，但未有交代原因。該片講述小熊維尼和森林伙伴被人類朋友羅賓遺棄後，變得兇殘又嗜血；羅賓長大後回到森林與故友敘舊，驚覺童年的甜美回憶，變成一場血腥噩夢。

製作成片僅10萬美元（約78萬港元）的《小熊維尼：血與蜜》在爛片金草莓獲最差電影、最差銀幕拍檔、最差導演（Rhys Frake-Waterfield）、最差前傳、重拍或續集，以及最差劇本共5項提名，結果全部得獎。

美瑾霍絲亦奪兩獎，包括以《Johnny & Clyde》擊敗《真愛玩失蹤》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）、《舞壯士：最後的舞》莎瑪希恩（Salma Hayek）、《母親本色》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），以及《沙贊！眾神之怒》海倫美蘭（Helen Mirren），成為爛片影后。《Johnny & Clyde》講述兩名連環殺手瘋狂愛上對方，並一同犯案，新目標正是美瑾霍絲扮演的賭場老闆。在最差女配角她亦憑《轟天猛將4》得獎，包辦最差女主配兩獎，成績僅次於《小熊維尼：血與蜜》。

《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的金像影帝父親莊威，憑《Mercy》擊敗《教廷第一驅魔人》羅素高爾（Russell Crowe）、《狂野時速10》雲狄素（Vin Diesel）、《真愛玩失蹤》基斯伊雲斯（Chris Evans）及《極悍巨鯊2: 深溝》積遜史達咸（Jason Statham），成為最差男主角。《Mercy》講述退役女軍醫與兒子相依為命，怎料黑幫硬闖她工作的醫院後，兒子淪為人質，她發揮軍人本色，誓要救出兒子，莊威在片中飾演黑幫頭目。

史泰龍奪最差男配角

史泰龍（Sylvester Stallone）憑《轟天猛將4》奪最差男配角，擊敗《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》米高德格拉斯（Michael Douglas）和標梅利（Bill Murray）等對手，《轟》片合共得兩獎。金草莓近年增設救世主獎，表揚曾拍過爛片如今「重新做人」的演員，今年得主是演員公會主席兼《超級保姆》女星法蘭卓雪（Fran Drescher）。

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