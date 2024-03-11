男團LOONG 9寓意一飛冲天 Rain樂意參與《亞洲超星團2》

冼靖峰無想團名是否老土

總製作人Rain（鄭智薰）表示18強練習生都應該入選，「落選的9名太可惜。（會否跟LOONG 9合作？）當然想，我對他們非常滿意」。LOONG 9能否與韓國男團質素相比？他說：「韓國男團水準很高，只要LOONG 9努力會達到水準。」

問Rain會否參與《超星團》第2季？他笑說：「第2季參賽者水準不知會否很高，我不知有沒有資格應付到，當然我很樂意參與，只要主辦單位邀請，一定來。」

冼靖峰認為團名以龍命名，代表9成員如群龍之首，有騰龍飛躍之意。可覺得團名老土？他說：「沒想太多，最重要9個人做好每個舞台表演，名只是一個代號。」黃奕斌透露正發燒，但未有在台上講，不希望影響觀眾和製作人看法。

奧利奪冠感覺不真實

奧利在宣布奪冠時激動跪地，直認第一名是他的目標，但比賽不在控制範圍內，心裏很慌張，感覺不真實，所以很激動。李權哲、江信熹與梁詩昱有其他男團身分，對於會否退團投入LOONG 9？江信熹說等公司安排，暫時沒有影響，平日習慣緊密行程。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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