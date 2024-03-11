明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

男團LOONG 9寓意一飛冲天 Rain樂意參與《亞洲超星團2》

曾志偉親解LOONG 9團名由來 Rain樂意參與《超星2》
冼靖峰讚團名LOONG 9有意思︰9位成員如群龍之首

【明報專訊】無綫選秀節目《亞洲超星團》9名勝出練習生奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁正式成團，以組合名LOONG 9出道。召集人曾志偉表示LOONG 9源自今年龍年，國家以LOONG取代Dragon，9人用龍象徵，寓意一飛冲天。他透露將安排LOONG 9到北京集訓，未來以跳唱為主。

冼靖峰無想團名是否老土

總製作人Rain（鄭智薰）表示18強練習生都應該入選，「落選的9名太可惜。（會否跟LOONG 9合作？）當然想，我對他們非常滿意」。LOONG 9能否與韓國男團質素相比？他說：「韓國男團水準很高，只要LOONG 9努力會達到水準。」

問Rain會否參與《超星團》第2季？他笑說：「第2季參賽者水準不知會否很高，我不知有沒有資格應付到，當然我很樂意參與，只要主辦單位邀請，一定來。」

冼靖峰認為團名以龍命名，代表9成員如群龍之首，有騰龍飛躍之意。可覺得團名老土？他說：「沒想太多，最重要9個人做好每個舞台表演，名只是一個代號。」黃奕斌透露正發燒，但未有在台上講，不希望影響觀眾和製作人看法。

奧利奪冠感覺不真實

奧利在宣布奪冠時激動跪地，直認第一名是他的目標，但比賽不在控制範圍內，心裏很慌張，感覺不真實，所以很激動。李權哲、江信熹與梁詩昱有其他男團身分，對於會否退團投入LOONG 9？江信熹說等公司安排，暫時沒有影響，平日習慣緊密行程。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕黃奕斌 冼靖峰 李權哲 奧利 亞洲超星團

上 / 下一篇新聞