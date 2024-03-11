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娛樂

樂手墮台嚇親 王雙駿曾想腰斬 謝霆鋒rock爆舞台掀高潮被催開騷

謝霆鋒狀態大勇Rock爆舞台 軟硬天師化身「翻版王雙駿」

【明報專訊】謝霆鋒、陳奕迅（Eason）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、軟硬天師、麥浚龍（Juno）和吳林峰參演前晚假會展舉行的《王雙駿HATS ON音樂會》。闊別香港舞台多年的謝霆鋒重拾結他，令全場氣氛高漲；軟硬天師化身翻版王雙駿高唱《Gala Gala Happy》 ，超爆笑。Eason壓軸出場前舞台發生意外，樂隊小號手Paul Panichi墮台受傷，演唱會一度延遲20分鐘，幸有驚無險只弄傷腳部。Eason & The Duo Band表演時，在已故盧凱彤的位置放上結他及鮮花，Eason更跪地擁抱結他，場面感人。

記者：林祖傑

MIRROR成員Jer與Jeremy打頭陣為演唱會揭序幕，二人表演完即趕到機場飛往英國為MIRROR巡迴演唱會準備。緊接Juno上場，Juno被王雙駿大爆好長氣。

The show must go on

之後霆鋒拿着結他，一身rock爆造型上台，母親狄波拉（拉姑）捧場。狀態大勇的霆鋒唱出由王雙駿監製的《潛龍勿用》、《玉蝴蝶》和《活著VIVA》，他說：「很久沒有在香港演出，十分掛念你們。」台下觀眾不停大嗌叫他開騷。

Eason & The Duo Band壓軸登台，出場前舞台上發生意外，演唱會導演宣布樂隊小號手Paul Panichi不慎墮台受場，演唱會暫停20分鐘。王雙駿上台着觀眾不要擔心，Paul清醒送往醫院治理，還識講笑。Eason分別唱出《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》，表示：「The show must go on.」他透露阿Paul也有和他講笑。

爆拉姑想阿仔開騷

完騷後，王雙駿受訪大讚兩MIRROR成員是監製恩物，特別是Jer堅持要唱完自己的歌才走，他十分感動，並稱沒有想過霆鋒會二話不說應承，更大爆狄波拉多年前已叫他找霆鋒商量開騷，「你估我冇催咩！我都想，希望他今次撻番着，暫時擺低個鑊鏟，始終他很多工作在身，不像以前小朋友般咁任性。唔使我問，我諗他行出街已經好多人叫他開騷」。他表示今次還有很多合作過的單位未有登場，希望開part 2，但要按部就班。

有為樂手買保險

王雙駿強調舞台安全經嚴謹審查，承認被阿Paul墮台受傷嚇親，幸升降台不是太高，約5呎。他稱發生意外有不開心，心情受影響，「曾有一刻閃過取消餘下表演，不過見阿Paul清醒和識講笑，大腿擦傷少少，冇大礙，希望他冇事。觀眾一場來到，我們亦要表現專業，有責任將表演完成」。

主辦單位總監阿昱表示發生意外大家都不開心，幸有為樂手買保險，同事亦及時將對方送院治理，相信傷勢不嚴重，會繼續跟進樂手情况。

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相關字詞﹕吳林峰 麥浚龍（Juno） 軟硬天師 李駿傑（Jeremy） 柳應廷（Jer） 陳奕迅（Eason） 謝霆鋒

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