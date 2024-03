樂手墮台嚇親 王雙駿曾想腰斬 謝霆鋒rock爆舞台掀高潮被催開騷

記者:林祖傑

MIRROR成員Jer與Jeremy打頭陣為演唱會揭序幕,二人表演完即趕到機場飛往英國為MIRROR巡迴演唱會準備。緊接Juno上場,Juno被王雙駿大爆好長氣。

The show must go on

之後霆鋒拿着結他,一身rock爆造型上台,母親狄波拉(拉姑)捧場。狀態大勇的霆鋒唱出由王雙駿監製的《潛龍勿用》、《玉蝴蝶》和《活著VIVA》,他說:「很久沒有在香港演出,十分掛念你們。」台下觀眾不停大嗌叫他開騷。

Eason & The Duo Band壓軸登台,出場前舞台上發生意外,演唱會導演宣布樂隊小號手Paul Panichi不慎墮台受場,演唱會暫停20分鐘。王雙駿上台着觀眾不要擔心,Paul清醒送往醫院治理,還識講笑。Eason分別唱出《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》,表示:「The show must go on.」他透露阿Paul也有和他講笑。

爆拉姑想阿仔開騷

完騷後,王雙駿受訪大讚兩MIRROR成員是監製恩物,特別是Jer堅持要唱完自己的歌才走,他十分感動,並稱沒有想過霆鋒會二話不說應承,更大爆狄波拉多年前已叫他找霆鋒商量開騷,「你估我冇催咩!我都想,希望他今次撻番着,暫時擺低個鑊鏟,始終他很多工作在身,不像以前小朋友般咁任性。唔使我問,我諗他行出街已經好多人叫他開騷」。他表示今次還有很多合作過的單位未有登場,希望開part 2,但要按部就班。

有為樂手買保險

王雙駿強調舞台安全經嚴謹審查,承認被阿Paul墮台受傷嚇親,幸升降台不是太高,約5呎。他稱發生意外有不開心,心情受影響,「曾有一刻閃過取消餘下表演,不過見阿Paul清醒和識講笑,大腿擦傷少少,冇大礙,希望他冇事。觀眾一場來到,我們亦要表現專業,有責任將表演完成」。

主辦單位總監阿昱表示發生意外大家都不開心,幸有為樂手買保險,同事亦及時將對方送院治理,相信傷勢不嚴重,會繼續跟進樂手情况。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com