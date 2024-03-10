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娛樂

【開箱】《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》 揭開鬼眼爸爸身世

【明報專訊】水木茂創作的《鬼太郎》漫畫系列，是經典妖怪故事，在日本家傳戶曉，自1960年開始連載，1968年起被改編成電視動畫，大約每隔10年推出新一季《鬼太郎》，至今共6季；最新一季於2018年播出，香港觀眾仍可在有線頻道Animax（NowTV Ch.150及myTV SUPER）收看。

電影慶祝原作者百歲冥壽

漫畫《鬼太郎》故事圍繞幽靈族最後倖存者鬼太郎，施展妖術跟做盡壞事的妖怪為敵。個性詭異但具正義感的鬼太郎，穿上黃黑橫紋背心和日本傳統木屐，頭髮遮蔽半邊臉，形象鮮明，漫畫推出至今超過60年，深受不同年代觀眾喜愛。為了慶祝原作者水木茂百歲冥壽，日本今年推出動畫電影《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》，描述鬼太郎出世前的故事，揭開「鬼眼爸爸」身世之謎；上映後可說叫好叫座，既獲「日本奧斯卡」電影學院獎最佳動畫提名，截至上月底累收27億日圓（約1.4億港元），香港則於本月7日開畫。

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》是首部在港上映的《鬼太郎》動畫片，以1956年日本為背景，講述在帝國血液銀行上班的水木，為了上位，接受上級密令，前往位於隱秘深山的「哭倉村」，後者是掌控政商界的龍賀家族居住地。適逢族長龍賀時貞逝世，水木借弔唁之名入村，暗中追查龍賀家族出產血製藥物「M」的秘密，卻在喪禮目睹龍賀家族後人為爭產反目。與此同時，村內連環發生命案，前來尋妻的鬼太郎之父卻成為疑犯。水木與鬼太郎父親捲入哭倉村的命案之中，二人逐步揭開村內駭人秘密，還共赴被封印的禁地，合力作戰。

今次電影版主角是鬼太郎父親「鬼眼爸爸」，並描述鬼太郎出世前的故事，故此鬼太郎的「戲分」很少，只在電影前段及尾段出現，帶出鬼眼爸爸、幽靈族及哭倉村的故事。鬼眼爸爸造型不再是一顆眼珠，而是以人類形象出現，在戲中水木不知道鬼眼爸爸的名字，只稱呼他做「咯爺」。鬼眼爸爸有一頭遮着半邊臉的銀白髮，跟鬼太郎絕對父子相。今次戲中也解釋鬼眼爸爸到底經歷了什麼，才由人類變成總是在茶杯泡澡及只有一顆眼珠；片中同時描述他與水木之間亦敵亦友的感情。

龍賀家比妖怪更可怕

水木一角早在《墓場鬼太郎》系列出現，該集講述鬼太郎在墓場出世，水木見狀於心不忍，於是帶他回家撫養，電影尾段也呼應這部分。電影另一主線是龍賀家族秘密及後人爭產；他們秘製藥物「M」，原來是透過幽靈族人的血液提煉。龍賀時貞活捉並禁錮鬼太郎的母親，多年來不斷抽取其血液，還活捉哭倉村民試藥，令他們淪為「喪屍」；其實藥物「M」有長生不老功效，龍賀時貞因此想借藥物振興家族聲譽及日本經濟。

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》以戰後日本為背景，當時經濟非常差，人民渴望重塑大國地位，透過龍賀家族及水木，帶出當時日本人的野心。另一方面，水木曾經參軍，被上級派往前線「送死」，幸他挺過來，從中也道出戰爭禍害。龍賀時貞的角色也帶出人性醜惡，為了培育繼承人，對孫女龍賀沙代有非分之想，還用妖術奪走年幼外孫長田時彌的壯健軀體，展現出龍賀家比妖怪更可怕。

上映日期：3月7日

相關字詞﹕日本動畫電影 鬼太郎誕生 咯咯咯之謎 開箱

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