丈夫去年爆出軌 上月辦妥離婚 妮坦莉寶雯結束11年婚姻

【明報專訊】童星出身的《這個殺手不太冷》女星妮坦莉寶雯（Natalie Portman），憑《黑天鵝》首度在奧斯卡封后，並結識了法國舞蹈家Benjamin Millepied，兩人戀情開始沒多久，便於2012年8月在加州舉行婚禮。去年5月，Benjamin被法國傳媒踢爆有婚外情，當時兩人低調處理，未有回應傳聞。二人過往有影皆雙，不過自傳出婚變後，未再一同出席公開場合。美國《人物》雜誌得到妮坦莉方面證實，她和Benjamin Millepied去年7月在法國申請離婚，上月辦妥手續，正式為11年婚姻畫上句號；據報兩人將共同撫養現年12歲兒子Aleph及7歲女兒Amalia。