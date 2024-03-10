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娛樂

丈夫去年爆出軌 上月辦妥離婚 妮坦莉寶雯結束11年婚姻

【明報專訊】童星出身的《這個殺手不太冷》女星妮坦莉寶雯（Natalie Portman），憑《黑天鵝》首度在奧斯卡封后，並結識了法國舞蹈家Benjamin Millepied，兩人戀情開始沒多久，便於2012年8月在加州舉行婚禮。去年5月，Benjamin被法國傳媒踢爆有婚外情，當時兩人低調處理，未有回應傳聞。二人過往有影皆雙，不過自傳出婚變後，未再一同出席公開場合。美國《人物》雜誌得到妮坦莉方面證實，她和Benjamin Millepied去年7月在法國申請離婚，上月辦妥手續，正式為11年婚姻畫上句號；據報兩人將共同撫養現年12歲兒子Aleph及7歲女兒Amalia。

妮坦莉寶雯最近憑《五月的你，十二月的她》獲金球獎最佳女主角提名，該片亦有份角逐奧斯卡最佳原創劇本。她之後會拍攝《瘋狂紳士幫》佳烈治（Guy Ritchie）執導的《Fountain of Youth》，與《無聲絕境》男星尊卡辛斯基（John Krasinski）合演，並會監製及主演Apple TV+的劇集《Lady in the Lake》。Benjamin Millepied有份參與《沙丘瀚戰：第二章》，為添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）與辛蒂雅（Zendaya）的角色編排沙漠步法，藉此避過巨大沙蟲襲擊。另外，他首次執導的電影《Carmen》2022年上映，當時曾表示感激太太的幫忙。

相關字詞﹕舞蹈家Benjamin Millepied 妮坦莉寶雯

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