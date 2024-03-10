《哥斯拉-1.0》奪日本奧斯卡8獎大捷 役所廣司稱帝 安藤櫻包辦影后女配

文：蘇珮欣

山崎貴執導《哥斯拉-1.0》獲12項提名，結果摘下8獎，包括最佳美術、攝影、燈光、音效、剪接、劇本等，並撼低《怪物》、《媽，你好嗎？！》、《福田村事件》及《新活日常》，拿下最佳電影；山崎貴率領一眾台前幕後領獎，稱最開心是獲最佳電影，因所有工作人員可一同慶祝。《哥斯拉-1.0》描述戰後出現的哥斯拉，襲擊生還者，在日本累收逾60億日圓（約3.1億港元），全球票房1.6億美元（約12.4億港元），可說叫好又叫座。

雲溫達斯奪導演獎

來自德國的雲溫達斯（Win Wenders）憑《新活日常》奪最佳導演，亦是日本奧斯卡首次由非日本導演得獎。雲溫達斯缺席頒獎禮，由《新》片男主角役所廣司代領。後者稱雲溫達斯熱愛日本文化，相信對方會很高興，表示會將獎項親手交給對方。役所廣司去年憑《新》片的公廁清潔工角色成為康城影帝，前晚擊敗《夏洛克的孩子們》阿部貞夫、《哥斯拉-1.0》神木隆之介、《愛很自私》鈴木亮平及《在那開滿花的山丘，我想見到你。》水上恒司等對手，大熱拿下最佳男主角。這亦是他繼《談談情跳跳舞》、《鰻魚》及《孤狼之血》後，第四度在日本奧斯卡稱帝。68歲役所廣司致謝時稱，《哥斯拉-1.0》已捧走多個大獎，笑言自己成功拔掉哥斯拉的牙齒。

第三度封后 女配冧莊

《怪物》安藤櫻撼低《媽，你好嗎？！》吉永小百合、《Revolver Lily》綾瀨遙、《巿子》杉咲花及《哥斯拉-1.0》濱邊美波，並且繼她主演的《100円的愛》及《小偷家族》後，10年內第三度在日本奧斯卡封后。另外，她憑《哥斯拉-1.0》奪最佳女配角，亦是繼去年《那個男人》後，蟬聯此獎，並且成為日本電影學院獎史上第3名藝人在同屆拿下兩個演技獎，成績斐然。對上一次有此紀錄是第37屆的真木陽子分別憑《再見溪谷》及《誰調換了我的父親》拿下最佳女主配兩獎。安藤櫻一晚捧走兩大獎，難掩喜悅，坦言開心到不知可說什麼；她感謝《怪物》導演是枝裕和願意聽她的意見。安藤櫻不忘回應役所廣司的「拔掉哥斯拉牙齒」言論，「好吧！我也拔掉哥斯拉的牙齒」，可是她也憑《哥斯拉-1.0》拿下最佳女配角，其後高呼「事情好複雜啊！」《哥斯拉-1.0》在頒獎禮尾聲捧走最佳電影，導演山崎貴再幽一默，「哥斯拉的牙齒回來了，真是太好」。

《蒼鷺與少年》奪最佳動畫

《月光之下》磯村勇斗奪最佳男配角；宮崎駿《蒼鷺與少年》獲頒最佳動畫；《職業特工隊：死亡清算上集》拿下最佳外語片。第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間明早舉行，大贏家《哥斯拉-1.0》有份角逐最佳視覺效果，成為首部獲提名的哥斯拉電影，也是首次有日本製作角逐該獎。另外《新活日常》及《蒼鷺與少年》亦入圍，分別角逐最佳國際電影及最佳動畫，3片能否再下一城，明早自有分曉。