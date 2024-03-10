明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《永安夢》 歐陽娜娜徐正溪搞笑「哭暈了」

【明報專訊】內地古裝虐戀劇《永安夢》改編小說《長安第一美人》，由星二代歐陽娜娜與古裝美男徐正溪主演，開播以來獲不少好評。

徐：角色刀子嘴豆腐心

故事講述有「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄（歐陽娜娜飾）從小嬌寵長大，乖巧伶俐，沒想到因城西渠垮塌，負責工事的父親沈文祁一夜獲罪，身陷牢獄，家族傾覆。沈家兩個女兒沈姌、沈甄先後落入泥沼，後者只能經營香粉餬口。此時負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪飾）頻夢見一名神秘女子而陷入困惑，後來發現朝思暮想的夢中人正是罪臣之女沈甄，於是誘使女方成為自己的外室，兩人追查城西渠一案的過程中墮入愛河，彼此情根深種。陸時硯不負所托，在沈甄幫助下查明案情真相，然而真正的幕後黑手卻朝着兩人漸漸逼近。

38歲徐正溪演過不少內地劇，有《重紫》、《嫣語賦》及《花琉璃軼聞》等，每部詮釋角色風格都大相徑庭，今次在《永安夢》飾演的男主角陸時硯，性格設定更為鮮明，角色擁有與別不同的超能力，能夠切身感受到沈甄的難過。首集播出後有網民笑稱：「沈甄一集哭3次，時硯一集就暈3次。」徐正溪形容角色刀子嘴豆腐心，「陸時硯是一個有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有一顆善良正義的心。他最特別的地方，是沈甄一哭，他就會感應到；而且把他所做的夢拼湊起來，就是一段完美的虐戀故事，可能是另一個維度的自己所發生的故事，又可能是陸時硯的前世記憶」。

娜娜穿古裝拉大提琴

23歲歐陽娜娜睽違4年再拍劇，不少觀眾認為演技明顯進步，連場哭戲難不倒她。從小學習大提琴的她，劇中是個琴棋書畫樣樣精通的千金，少不了出現彈奏古琴的畫面。有網民笑稱：「應該來把大提琴。」沒想到導演在花絮中曝光她穿古裝拉大提琴的鏡頭，當時拍攝彈奏古琴部分，因歐陽娜娜隨身帶着大提琴，空檔時工作人員請她演奏一曲，她便穿古裝拉大提琴。網民笑說：「沒想到能在古裝劇裏欣賞大提琴。」

有讚題材新穎 有彈俗套

歐陽娜娜與徐正溪在《永安夢》的演出被指展現默契，劇中一起經歷的種種困難考驗後，感情更加深厚。至於題材被讚新穎及緊湊，其中男女主角之間的「哭暈了」設定，不少網民都說很歡樂，十分搞笑。還有讚服裝設計，有高水準的古裝劇質感。相對亦有網民負評，認為劇情有點俗套，人物形象單薄缺乏深度，還有劇情轉折有時頗突兀等。不過整體認為吸引觀眾追看，有獨特的魅力。

《永安夢》已在黃Viu煲劇平台上架

相關字詞﹕徐正溪 歐陽娜娜 永安夢

上 / 下一篇新聞