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娛樂

COLLAR出新團歌 預告開騷會喊

【明報專訊】女團COLLAR本月22至24日在九展舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會，7名成員正積極排練，近日推出今年首支團歌兼演唱會主題曲《Back In The Game》，節奏及舞步都具「炸場」感覺。

重回舊地拍新歌MV

COLLAR日前到大埔拍攝新歌MV，重返出道首支團歌《Call My Name!》MV拍攝舊地，她們表示勾起不少回憶。李芯駖覺得出道雖然不是很久，但好似做了很多事。邱彥筒（Marf）最大感受是各成員狀態、樣子都有不同，看回《Call My Name!》的片，她們樣貌瘦及堅實了，好有趣。許軼（Day）認為拍攝場地令她感覺好親切。

新歌繼續勁歌熱舞，王家晴（Candy）透露MV只有兩日排舞時間，前後約10小時，但舞蹈是有史以來最難、最複雜同最有力量，在這麼短時間排到，覺得好勁。沈貞巧（Gao）指新歌特別之處，是跟演唱會海報一樣有車的元素，「新歌前奏有汽車聲，演唱會海報亦有汽車感覺，覺得好得意，一個好巧合地方」。

演唱會進入倒數階段，COLLAR非常期待，蘇雅琳（Ivy）說一直以來都無間斷訓練，每日同大家一齊，感覺似一家人，好開心。李芯駖指近日綵排時，她們感動眼濕濕，不知是否很久未試過圍着唱歌，特別感動。她們預告演唱會當晚可能忍不住喊，笑言會袋定紙巾。演唱會門票反應甚佳，COLLAR多謝支持。陳泳伽（Winka）表示：「我都好難畀飛親朋戚友，但是開心的煩惱。」

娛樂組

相關字詞﹕蘇雅琳（Ivy） 陳泳伽（Winka） 許軼（Day） 王家晴（Candy） 李芯駖（Sumling） 女團COLLAR

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