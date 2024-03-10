明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

導演黑澤清無緣再與役所廣司合作 是枝裕和邀坂元裕二寫愛情故事劇本

【明報專訊】《東京奏鳴曲》導演黑澤清，以及《怪物》導演是枝裕和、編劇坂元裕二昨日分別出席「亞洲電影巡迴放映」映後分享會。

黑：重拍舊作《蛇之道》

黑澤清與役所廣司合作無間，稱役所廣司自從演大公司老闆、國家總理、警察署長及富爸爸等角色後，覺得對方樣子好令人討厭，愈來愈不適合演他的電影，但對方在《東京奏鳴曲》飾演小偷角色又演得很好，他說：「我找他演小偷時，他興奮到一口答應。由於他答應演出，我加強了他和小泉今日子在海灘小屋發生關係那幕，寫得濃烈一點。」他笑稱製作人要求寫男人角色不要那麼老，所以跟他同齡（68歲）的役所廣司將不會出現在其作品。黑澤清入行初期拍過多部錄影帶電影，但從沒想過將某些作品重拍搬上大銀幕，讓更多觀眾看到，「好幸運，數年前有間法國製作公司邀請將《蛇之道》重拍成電影」。

是枝裕和表示2018年，製片人給他看《怪物》故事大綱，知道是由坂元裕二編劇，未清楚故事內容便一口答應。坂元裕二指2016見過是枝裕和，當時已希望將來有機會寫劇本給他執導，題材是愛情故事，笑言《怪物》卻不是。是枝裕和即場邀請坂元裕二再寫一個愛情故事劇本給他執導。問是枝裕和執導別人的劇本會否不習慣？他說：「沒有，寫劇本階段我們互相溝通，將劇本修改到最好，我會盡量跟足劇本拍攝。不過我做剪接時，因時間所限，難免有些鏡頭被剪掉。」是枝裕和稱坂本龍一離世前，邀得對方為電影寫歌，「當時坂本龍一說身體不適，不能寫晒整部電影音樂，結果寫了兩首，其中一首用了做主題音樂」。

記者：柯美

相關字詞﹕役所廣司 黑沢清 怪物 坂元裕二 是枝裕和

上 / 下一篇新聞