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娛樂

《亞洲超星團》總決賽 男團LOONG 9誕生 奧利奪冠 冼靖峰文佐匡黃奕斌入圍

【明報專訊】無綫節目《亞洲超星團》昨晚於澳門銀河綜藝館舉行成團之夜總決賽，18強超星練習生分成A、B兩組，分別演繹《I Do Love It/我熱愛》及《Move Like This/無所謂》，經過網上投票，最高票數第1至9名順序為奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，9人正式成團；超星召集人曾志偉宣布團名為LOONG 9，代表龍的意思。宣布賽果後，現場發生小插曲，有兩名女子大吵大鬧，聲稱拿了18萬元投冠軍，投訴賽果不公，還即場報警處理，有警員到場了解。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《亞洲超星團》成團之夜總決賽，18強超星練習生爭奪9個出道名額。A組成員陳梁、趙天翼、白子奕、金東彬、黃輝雄、郭殿甲、文佐匡、譚奕天及林士元，表演《I Do Love It/我熱愛》後，總製作人Rain（鄭智薰）點評說：「見到你們的舞台表演好感動，令我想到第一次為大家畀評語，講了很多不好聽說話，但沒有這些說話，就無今日精彩的舞台，我感謝你們的堅持。不過今日有點瑕疵，有些隊員發揮不好，希望評語不影響觀眾投票，請大家保持初心，一直努力下去，今日的舞台非常好，這是我由衷意見。」導師程瀟讚他們進步很多，每人都有Star的感覺。導師蘇志威表示對他們的表演沒懷疑，其中白子奕、文佐匡及黃輝雄在舞台上很穩定，特別出色，令他好欣賞。文佐匡之前很沒自信，這晚自信滿滿。

Rain點名讚李權哲奧利梁詩煜

B組江信熹、李權哲、黃奕斌、奧利、尹俊嵐、冼靖峰、梁詩煜、張鎬濂及陳鑫昊演繹《Move Like This/無所謂》，Rain說非常喜歡及驚訝，並點名讚李權哲表現及把握非常好，在隊中角色很重要。他亦讚奧利表現精彩，游刃有餘，還有梁詩煜這晚非常不一樣，覺得B組配合很到位，很精彩，希望保持初心及信心。農夫笑着建議B組直接出道，相信星途會很燦爛，「Rain不簽你哋，我哋簽你哋。」程瀟加入爭奪簽新星，她笑說：「我都有公司的。」

奧利激動跪地 張鎬濂未能入圍

兩組表演後，18強練習生與返場超星練習生合唱《致明日的舞》，返場超星練習生再逐一自我介紹，黃昇大、香港的區珀豪、黃星綽及余宗遙獲台下觀眾熱烈掌聲。之後公布超星製作人網上投票賽果前，稱第1名與第2名是17歲奧利及23歲李權哲之爭，兩人行出台前相擁，當奧利聽到自己獲第1名時激動跪地，第2名李權哲還獲「超酷之星」。第3名至第9名順序是冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。趙天翼僅次於陳梁未能入團，獲陸永頒鼓勵獎。張鎬濂雖有媽媽洪欣、繼父張丹峰及妹妹到場支持，但最終未能入圍。

奧利勝出後拿出講稿說：「今次不是結束，是個開始，彼此一直陪伴走下去。媽媽來了，我愛你。朱正廷是我好導師和朋友，往後會更加努力。」李權哲說：「謝老闆栽培，媽媽妹妹你見到嗎！妹妹生日快樂。有夢想就要捍衛它，拼全力向前。」

冼靖峰不理輸贏 黃奕斌向父母示愛

香港代表洗靖峰、黃奕斌及文佐匡齊齊入團，第3名冼靖峰說：「我真的沒想過，謝謝每位支持我的人。小時候我注重輸贏，好想贏、好怕輸，長大後覺得贏輸不重要，最重要10年後跟自己講，我無後悔過。」文佐匡獲第7名，多謝林士元、區珀豪幫他很多，還有超星製作人支持和保護，「我知道站在這裏很多人不開心，我都不開心，後悔過，會用實力證明自己OK」。第8名黃奕斌稱一直是怕醜仔，很少示愛，這天要對父母講「我愛你們」，他又以韓文多謝Rain。曾志偉接着宣布9人正式組團出道，團名LOONG 9，代表龍的意思，他又指《亞洲超星團》第2季立即接受報名。

相關字詞﹕曾志偉 LOONG 9 文佐匡 黃奕斌 江信熹 冼靖峰 李權哲 奧利 亞洲超星團

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