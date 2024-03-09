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娛樂

【開箱】《降世神通：最後的氣宗》宣布添食 製作費媲美《One Piece》

【明報專訊】改編自美國兒童頻道Nickelodeon經典動畫的同名真人演出劇集《降世神通：最後的氣宗》（Avatar: The Last Airbender），2月22日在影視串流平台Netflix上架，首兩周觀看次數超越4100萬，蟬聯英語節目收視冠軍之餘，官方乘勢宣布開拍第2和3季，延續「神通王」拯救世界的冒險旅程。

尋找神通王的故事

早在2010年《鬼眼》導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）已把《降世神通：最後的氣宗》改編拍成電影《神風終極戰士》，無論在選角、劇本抑或視覺特技都令動畫迷感不滿。相隔8年之後，Netflix公布開拍《降》劇消息，首季共分8集，據報每集製作費達1500萬美元（約1.17億港元），規模接近同樣改編動漫、去年叫好叫座的《One Piece》，難免令人期待。

《降世神通：最後的氣宗》故事發生在類似亞洲的虛擬國度，世界分成強土王國、烈火國、氣牧族及水族，四大勢力原本和平共存，直至烈火國王蘇進為統一天下而發動戰爭，隱居終南山的氣族慘遭滅絕，抗衡火國大軍的最後希望，便落在傳說中唯一能夠操控水、土、火和氣四大元素的「神通王」、年僅12歲的安（高登科米爾飾）身上。

火國王父女成反派

百年前遇上風暴而遭冰封的安，機緣巧合下被居於南方水族的蘇卡（伊恩奧斯利飾）和凱塔拉（蓋雯迪歐飾）兄妹救起，因而結成好友，新任火國王傲賽（金大賢飾）的兒子朱克（達拉斯劉飾）為了爭取立功機會，四出打聽安的下落，得悉後者重出江湖並現身水族，遂跟伯父愛和將軍（李善炯飾）揮軍南下，最後安三人逃脫，並出發到虛子島，陪伴安學習成為神通王的法門。

朱克王子最後得悉，原來一切戰禍，都是父王傲賽儲心積慮的詭計，目的是訓練烈火國公主、朱克妹妹亞蘇拉成為接班人，而在後者指揮下，趙將軍帶領龐大艦隊浩浩蕩蕩逼近北方水族，安與蘇卡兄妹挺身迎戰但不敵，趙將軍更把月神殺死，最後安向海神求助，後者藉着暴怒的力量把整支艦隊殺敗，加上水族公主自我犧牲救回月神，海神怒氣消除，戰爭亦因此結束。傲賽收到兵敗消息，竟然不以為然，原來他實行聲東擊西之計，派遣女兒出兵攻陷土王國，為下季劇情埋下伏線。

20集動畫濃縮

要把動畫版《降世神通：最後的氣宗》首季20集故事，濃縮成8集真人演出劇集，內容難免刪減和取捨，同樣情况在Netflix改編日本動漫《One Piece》及《幽遊白書》亦曾出現，幸好劇情未有偏離主線，動畫迷應該收貨。另外，由於製作費相對充裕，新劇的電腦特技效果亦可觀，無論是凱塔拉把液態水變成武器、朱克王子一出招便把敵人燒成灰燼，以及靈界動物如巨型貓頭鷹和三尾白狐等，效果都算逼真。至於蘇卡兄妹勇闖監獄營救安的過程中，透過山洞壁畫了解土族起源，導演巧妙利用動畫說故事，除了簡單易懂，畫風亦樸實自然，最後帶出「愛在黑暗中最光明」信息，為日後劇情鋪墊，極具心思。

值得一提的是，一連3季合共61集動畫《降世神通：最後的氣宗》同時在Netflix上架，觀眾如急不及待想知安能否把水、土、火和氣元素合一，成為最新一任神通王，大可先看動畫，總算望梅止渴。

相關字詞﹕高登科米爾 降世神通：最後的氣宗

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