萬六粉絲爭睹佐藤健風采 長澤正美首次合作拍《四月，她將到來。》大讚靚仔

文：蘇珮欣

佐藤健主演影視串流平台Netflix日劇《Frist Love初戀》後，「男神」人氣急升，雙方樂得再度合作，由他參演兼任監製新劇《玻璃之心》；巧合的是，長澤正美最近演出Netflix電影《巡遊夜》，亦於2月29日上架。至於二人合演新片《四月，她將到來。》落實本月22日在日本上映，香港映期未定。

電影改編《當這地球沒有貓》原作者川村元氣熱賣45萬冊的同名愛情小說，故事講述4月某日，即將結婚的精神科醫生藤代俊（佐藤健飾），突然收到10年前的初戀女友伊予田春（森七菜飾）來信。同一時候，他的未婚妻阪本彌生（長澤正美飾）突然消失，兩者之間的秘密即將揭曉。電影先後到於玻利維亞、布拉格、冰島和東京跨地拍攝，可謂不惜工本。

長澤擅搞氣氛似「組長」

《四月，她將到來。》前晚在東京舉行記者會，導演山田智和率領主角佐藤健、長澤正美、森七菜及《金田一少年事件簿》友坂理惠出席。日媒指今次活動僅招待約230名觀眾出席，結果有1.6萬人報名，超額達70倍，可見眾星吸引力驚人。

佐藤健以全黑造型登場，當他踏上舞台，現場散落櫻花花瓣，營造浪漫氣氛，佐藤健笑說：「真是感慨萬千。」他表示戀愛不止有美麗一面，而是夾雜快樂、痛苦和傷心，《四》片正是包含不同感受的愛情片。談到首次與長澤正美合作拍戲，佐藤健大讚女方擅於營造片場氣氛，就像「組長」一樣帶領着他演戲，又透露拍攝某場重要戲分時，得悉對方前一晚已在家排練，驚訝對方已是影后級人馬，表現仍然一絲不苟，大讚對方是「非常好的女人」。

長澤正美與佐藤健曾經合演廣告，合作拍戲則是首次，長澤亦讚拍檔「太靚仔，使我變得害羞，不能好好念對白」，又說經過相處，覺得男方個性直率，亦有製作人風範，她說：「他對作品充滿熱情，很想跟他再合作。」

森七菜不單在電影中環遊世界，事實上她在三星期內，出訪近10個國家，「在哥倫比亞的時候，甚至因為太想念媽媽而哭了」。友坂理惠戲中飾演單親媽媽，跟現實的她一樣，笑說：「兒子已經20歲，我是拚命工作來養育他。」