Beanies開騷 張天穎曬性感 ANSONBEAN低調撐女友

張天穎勁歌熱舞唱《低調》，其間除外套現bra top性感演出。她騷後受訪時稱除外套是導演設計，成員取笑首歌《低調》，件衫則高調。張天穎說：「低調做人，高調做事。」提到男友ANSONBEAN現身撐場，她開心說：「多謝他抽空來支持。」問到是否叫男友低調？少爺占搶着說：「好難喎，他坐在正中間。」張天穎表示座位非她安排，說罷即扯開話題，指《低調》首歌寫了兩年，是爸爸教她做人宗旨，仍在學習中。會否問男友意見？她說：「會問，可以檢討。（著bra top上陣獲男友批准？）我從外國回來，可以接受。他很自由，不會規管我。」笑言稍後看對方可有黑面便知。

艾粒覓細場開騷

少爺占讚Beanies成員各具特色，Solo表現亦很好，「我初時不熟識她們，但我喜歡聽校園風歌曲，就算今次不合作開騷，也會來睇」。問艾粒何時開騷？少爺占稱艾粒已近兩年沒開騷，正覓場地，但細場地已被訂滿。可以做大場？他說：「我喜歡做細場，可以看到台下每個觀眾樣貌，大場感覺虛無縹緲。」

記者：柯美