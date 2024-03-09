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娛樂

復出作《從今以後》揚威柏林影展 李琳琳自嘲舊瓶新開張 不排除再拍戲

李琳琳視乎劇本不排除再演戲 林嘉欣預告今年多拍電影

【明報專訊】《第四十八屆香港國際電影節》昨日在尖沙嘴舉行記者會，公布由楊曜愷執導，區嘉雯、李琳琳主演的《從今以後》為電影節開幕電影，他們聯同電影節大使林嘉欣及焦點影人陳果等出席記者會。《從今以後》剛在柏林影展奪泰迪熊獎，區嘉雯表示開心到難以形容，估不到那麼快就有獎，李琳琳笑言僅一般開心，因身體不適沒跟團隊到柏林，不想加重大家負擔，若未來遇到好劇本和好角色，不排除再拍電影。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

息影30多年的李琳琳自嘲是「舊瓶新開張」，被打動復出主要因為《從今以後》的戲種新奇及令人鼓舞，提出問題讓大家探討和解決，「區嘉雯是我心儀的演員，合作後真的愛上她，這個傻妹拍到最後一場戲時忍不住喊，而且喊得好大聲」。在旁的區嘉雯稱因為與對方相處了一段日子有感情，很不捨得。

聞好友李影猝逝以為假

問李琳琳復出後會否有戲癮？她表示不排除再拍戲，但要看劇本、導演及角色，稱今次拍《從今以後》，劇組讓她感受到投入、用心及對電影的熱情，她又多謝導演楊曜愷對她循循教導，「始終幾十年沒在幕前演出，演法很守舊」。提到兒子姜卓文想跟她合作拍電影，李琳琳認為是好提議，可以加埋老公姜大衛，希望有老闆和製片肯投資。

談到好友李影早前猝逝，李琳琳表示大家時有見面，過時過節亦會傳短訊互相問候，對方突然離世，大家都接受不到，「她身體健康又樂觀，但意外就是意外，她帶給我們『善知識』，到我們這年紀要惜自己和要小心。她這樣離開，總好過受病魔長期折磨。當然家人和朋友會難接受，我聽到都以為是假的，點知是真！」

林嘉欣推動觀眾入場睇戲

林嘉欣首次獲邀擔任香港國際電影節大使，笑言性別要平等，已10多年沒女演員擔任大使了。她表示會推動觀眾入場睇戲，自己亦愛入戲院睇戲，因有儀式感及可以專心欣賞，在家睇戲則有很多干擾。談到工作，她表示去年拍了首部全英文對白的Netflix電影《Worth The Wait》，由台灣導演林書宇執導，年底會上架，「用英語拍戲，節奏和表達方法都不同。電影在溫哥華拍攝，開心可以順道探望家人」。她在農曆新年前亦完成一部台灣電影，稱今年會投放多些時間拍戲，笑言再不拍戲，大家以為她轉行，但仍會繼續陶瓷工作，年中會在台灣舉辦個人陶瓷展。

陳果為生存考慮拍主流電影

問陳果對於新晉導演的期望，他說︰「現在新導演有很多機會，可以拍紀錄片或商業片等，選擇非常多，不同我的年代，主流電影霸晒，希望新導演拍的題材多元化，愈拍愈好。」他笑言考慮到生存問題，自己正掙扎是否要拍回主流電影。

香港國際電影節將於3月28日至4月8日舉行，為期12日，展映來自62個國家和地區的190部電影，香港電影有吳君如、張天賦及鄧麗欣主演的《我談的那場戀愛》，還有《敗走麥城》、《十方之地》和《聲影路》。日本導演三宅唱執導的《長夜盡頭的微光》為電影節閉幕電影。

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