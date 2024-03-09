上《獎門人》遇老婆閨密陳自瑤 陳家樂玩啜乒乓超避忌

周家怡望做真一姐

周家怡與陳家樂一起受訪，稱到場後才知要合作玩「人肉呼拉圈」，周家怡笑指家樂是好腰好腎好男人，相信這遊戲難不倒他，家樂自評最叻玩啜乒乓波。問到Shiga可有下指引？家樂說：「太太叫我要多贏獎品，我都希望贏補品給太太補身，因為上次參與這節目贏了不少。」

周家怡相隔10年再現身節目，難忘昔日玩遊戲吃過辣辣壽司，今次最擔心被獎門人戲弄，又指最近被家樂改「一姐」花名有點尷尬，「家樂講先，老闆（楊受成）聽到便跟着講，只是敷衍，不是認證。早前我去大阪，有些香港人細細聲討論，只知我叫一姐，不知我個名」。有指多講便會成真？她笑言：「希望啦！我會努力拍電影。」老友佘詩曼（阿佘）回巢主演劇集《新聞女王》取佳績，有否想過一齊拍續集？她表示未聞開續集消息，上次跟阿佘合作已是劇集《天與地》。家樂即笑說：「呢套好睇，我由細睇到大！」

谷婭溦呻習慣被攻擊

谷婭溦為劇集《婚後事》唱片尾曲《阿拉斯加海灣》，原唱者不知情，連帶被網民攻擊，之後她發文還擊。問是否感冤屈？她說：「我出道多年經常被攻擊，都慣了，但不可忍受連家人都被鬧！」她指監製已澄清於2022年取得版權，其他問題會交給公司處理，自己也會樂觀面對，「點解有人鬧我，都是因套劇反應好，才會引起很多人重視，並且聽我唱歌，我都覺得是一首好歌」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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