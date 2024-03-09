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娛樂

為《十八樓C座》操刀全家福 任達華想聲演一角 戲鬥「周老闆」

《十八樓C座》55周年 任達華自認忠粉想演聲新角色

【明報專訊】商業一台《十八樓C座》自1968年7月起播放，創下「華語世界最長壽廣播劇」紀錄，陪伴不少香港人成長。多年來透過大氣電波帶出本地及外國發生的大小事，又對民生時事用嬉笑怒罵方式代小市民發聲。劇中主角金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、伍甄琪及兼任廣播劇監製的陳聰，以及移居台灣的馮志豐，為慶祝55周年重要日子聚首一堂，誠邀星級攝影師任達華操刀，拍攝一輯以懷舊造型為主的照片，安排於中環街市展出，名為「五代同台」，由昨日（8日）至本月22日舉行。

望廣播劇傳承下去

任達華表示多年來無論拍戲開工或駕車時，都有收聽《十八樓C座》，是忠實聽眾，能為他們拍攝一輯55周年紀念照，感覺像為父母拍照一樣，「自小聽《十八樓C座》，每集有不同故事，內容不止本地，間中會提到世界大事，似一本世界字典，也是香港人的回憶，希望往後數十年，甚至過百年都繼續傳承下去」。他提議唱歌唱得好又富感情的年輕歌手，可以向金剛學習，就是不靠用咪，即使坐着依然中氣十足。任達華表示有興趣聲演一角，「我想加插新角色，演一名叫『D仔』的老闆，故事講我與周老闆有爭拗，似拍電影，希望擦出火花」。他認為可用先進科技幫助，日後將聲音連結影像，呈獻更立體的視覺藝術效果。

金剛睇相熱淚盈眶

90歲金剛昨日撐拐杖現身，但精神奕奕，跟廣播劇角色「周老闆」一樣，說話聲如洪鐘，他自嘲天生貓樣，肉酸不見得人，多年來只靠聲音演出，感謝任達華拍得他好靚仔，「華哥拍得我好有神氣，見到相中的自己，簡直熱淚盈眶！聲音響亮是因為求學時演話劇沒有用咪，所以習慣說話大聲，與華哥傾偈則會細細聲」。他承諾今後繼續為大眾發聲，分享香港好故事。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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