避談王菲當眾撒嬌 霆鋒：老竇謝賢健康無問題

關智斌有問候張致恒

Kenny表示跟霆鋒已半年沒見面，笑稱要向霆鋒拜年𢭃利市。霆鋒笑稱論輩分年紀，Kenny應給他利市，「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢」。據資料兩人皆出生於1980年，Kenny12月出世，霆鋒8月生日，故霆鋒比Kenny大。

提到舊拍檔張致恒（Steven）經濟再出現問題，問Kenny可有關心？Kenny稱有睇新聞，Steven也有傳短訊給他，承認一直有聯絡，會互相問候。昨日Rain主持剪綵外，傍晚舉行的時裝表演更出場跳唱兩首歌，大騷麒麟臂，現場氣氛熾熱。

娛樂組