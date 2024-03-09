避談王菲當眾撒嬌 霆鋒：老竇謝賢健康無問題

【明報專訊】謝霆鋒、韓國歌手Rain（鄭智薰）、李幸倪、關智斌（Kenny）及周曉涵昨日現身澳門出席運動品牌開幕活動。謝霆鋒表示近年拍戲有不少動作場面，故盡可能多做運動鍛煉，最鍾意是滑雪，早前到日本滑雪，但女友王菲不滑雪。提到他與王菲由北海道返北京，在機場被網民捕獲，王菲當眾向他撒嬌成熱話。霆鋒笑說：「唔講呢啲喇！ 」提到農曆新年期間誤傳父親謝賢健康出問題，他澄清說：「希望大家唔好亂咁傳，佢好好，我有跟老竇見面，佢嘅情况我好清楚，大家唔使擔心！」
關智斌有問候張致恒
Kenny表示跟霆鋒已半年沒見面，笑稱要向霆鋒拜年𢭃利市。霆鋒笑稱論輩分年紀，Kenny應給他利市，「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢」。據資料兩人皆出生於1980年，Kenny12月出世，霆鋒8月生日，故霆鋒比Kenny大。
提到舊拍檔張致恒（Steven）經濟再出現問題，問Kenny可有關心？Kenny稱有睇新聞，Steven也有傳短訊給他，承認一直有聯絡，會互相問候。昨日Rain主持剪綵外，傍晚舉行的時裝表演更出場跳唱兩首歌，大騷麒麟臂，現場氣氛熾熱。
娛樂組
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