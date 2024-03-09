明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

避談王菲當眾撒嬌 霆鋒：老竇謝賢健康無問題

【明報專訊】謝霆鋒、韓國歌手Rain（鄭智薰）、李幸倪、關智斌（Kenny）及周曉涵昨日現身澳門出席運動品牌開幕活動。謝霆鋒表示近年拍戲有不少動作場面，故盡可能多做運動鍛煉，最鍾意是滑雪，早前到日本滑雪，但女友王菲不滑雪。提到他與王菲由北海道返北京，在機場被網民捕獲，王菲當眾向他撒嬌成熱話。霆鋒笑說：「唔講呢啲喇！ 」提到農曆新年期間誤傳父親謝賢健康出問題，他澄清說：「希望大家唔好亂咁傳，佢好好，我有跟老竇見面，佢嘅情况我好清楚，大家唔使擔心！」

關智斌有問候張致恒

Kenny表示跟霆鋒已半年沒見面，笑稱要向霆鋒拜年𢭃利市。霆鋒笑稱論輩分年紀，Kenny應給他利市，「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢」。據資料兩人皆出生於1980年，Kenny12月出世，霆鋒8月生日，故霆鋒比Kenny大。

提到舊拍檔張致恒（Steven）經濟再出現問題，問Kenny可有關心？Kenny稱有睇新聞，Steven也有傳短訊給他，承認一直有聯絡，會互相問候。昨日Rain主持剪綵外，傍晚舉行的時裝表演更出場跳唱兩首歌，大騷麒麟臂，現場氣氛熾熱。

娛樂組

相關字詞﹕王菲 關智斌（Kenny） Rain（鄭智薰） 謝霆鋒

上 / 下一篇新聞