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娛樂

誤傳被送入上海醫院ICU 急澄清報平安 張學友證確診新冠 在港家中隔離

【明報專訊】62歲歌神張學友由去年6月展開《張學友60+巡迴演唱會》，已演出逾100場，今年2月底移師上海舉行15場，前日大會公布因學友身體不適，取消上海3月8、9、10日的三場演出。由於大會未透露學友的情况，引起網上謠言四起，有傳他染新冠病毒情况嚴重，被送到上海中山醫院ICU接受治療；雖院方澄清指學友沒入住該醫院，但學友的粉絲擔心不已。昨午張學友透過環球唱片說明自己的病况以正視聽，證實「失守了」染新冠病毒，正在家中自我隔離。最近「失守」的藝人還有陳淑蘭，指疫情最嚴重時沒中招，她寫道：「守身如玉咁耐都無中過新冠，終於都係避不開。」

娛樂組

張學友過去演出逾百場《60+演唱會》，去年8月在馬來西亞舉行6場，在第3場演出時發生事故，因耳水不平衡感暈眩並跌倒台上，但他迅即站起來並繼續演出。他返港休息後，如期再到大馬完成餘下的3場演唱會。去年12月，學友在紅館順利完成24場跨年演唱會，演出期間很注重身體健康，在紅館出入都戴口罩，在場工作人員亦戴口罩，更婉拒朋友到後台探班。今年1月中他到福建演出6場，2月底到上海展巡唱，其間曾發生準備開腔獻唱時，現場播出另一把張學友的歌聲，他愕然要求暫停再來，化解可能被懷疑假唱危機。

學友的上海演唱會安排在周五、六、日舉行，休息幾日再一連三日演唱。3月3日完成演唱會後，原定昨日（8日）再演出，主辦單位前日突公布取消三場演出。

取消上海演唱會惹揣測

學友耳水不平衡仍可繼續演出，今次因病要取消三場演唱會，惹網民揣測。前晚內地網傳出一張關於學友的微信截圖，有網民說學友進了上海中山醫院的重症監護室（即ICU），另外又有網民指學友感染了新冠病毒，病情比較嚴重。上海中山醫院回覆內地《新京報》查詢時否認，指有關消息是謠言，學友不在中山醫院，也不知道他在哪。

腹瀉停止輕微發燒

因為謠言滿天飛，學友昨日透過所屬唱片公司證清：「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉，要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊伙伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾深表歉意，對不起！在完成了3月3日上海演唱會，回港後出現連續兩天腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中自我隔離，惟今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衛生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下周以正常表演狀態再在上海的舞台跟大家見面。張學友，加油！」

陳淑蘭「失守」首中招

學友首次確診新冠，陳淑蘭（蘭子）日前也在社交平台透露「失守」，「激氣！守身如玉咁耐都無中過新冠，終於都係避不開。身體不覺得虛弱，但嗅覺味覺失靈。請問嗅覺幾時會恢復？」蘭子接受《明報》訪問，稱已病了一星期，回復一條線，但嗅覺失靈，連她的狗在家中癩尿也聞不到。她稱疫情最嚴重時，身邊所有人都確診，獨她沒事，最近因為百厭追劇夜瞓，身體免疫力差了而中招。

相關字詞﹕陳淑蘭（蘭子） 新冠病毒 張學友60+巡迴演唱會 張學友

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