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娛樂

【開箱】續談《滯留生》 為人師表擇善固執

【明報專訊】昨日提到獲奧斯卡最佳電影、男主角、女配角、原創劇本及剪接5項提名的《滯留生》，跟羅賓威廉斯（Robin Williams）1989年電影《暴雨驕陽》背景相近，同樣以新英格蘭的寄宿學校為舞台，只是年代不同；《暴》片講述羅賓扮演的英文老師，強調獨立思考，鼓勵學生追尋自我及成立詩人會社，討論人生，朗讀詩歌；其中一名夢想成為舞台劇演員的學生，遭父親反對演戲，並勒令他退學轉讀軍校，該學生感絕望並自殺，家長及校方怪罪羅賓煽動才會鑄成大錯，最終被迫離職。

似《暴雨驕陽》亦迥異

若說《滯留生》似《暴雨驕陽》，有關鼓勵學生、抗拒轉讀軍校、老師被迫離職等情節，兩片確實相近；然而羅賓威廉斯扮演的老師比較正路，在保守家長及校長眼中，追尋自我和夢想已叫離經叛道；保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）在《滯》片扮演Paul老師，督導學生溫習期間會偷看色情雜誌，雖然堅持Barton學生不應說謊，可面對哈佛舊同學，卻謊話連篇。同樣有關新英格蘭的寄宿學校，《滯》片多了階級分野，Paul一角層次也更豐富。

昨天提到導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）拍攝《滯留生》，受1935年法國電影《 Merlusse》啓發，但並非照搬原著，雖然Paul的造型，例如斜視眼，應是參考該片；但鄙視權貴在教育界橫行霸道、漠視人才，為人師表擇善固執，不惜賠上代價，才是《滯》片真正主題。片中不止一次提到Paul得罪人多，而且選擇如此，沒想過為了討好學生而改變，因為教不嚴師之惰。校長指斥他不願通融，堅持給一名學生低分數，害對方考不上長春藤名校普林斯頓大學，學生的富爸爸遂取消資助學校。當陪伴聖誕獨留學校的Angus到波士頓，重遇舊同學，再揭開Paul過往挫折；他本是哈佛大學舊生，遭同房富家子誣衊剽竊，實情相反，無權無勢的Paul衝動下駕車撞向對方，因而遭開除。差一點畢業踏上康莊大道的他，得到Barton老校長信任為人，收留他當老師，並保守秘密。一個聖誕新年假期，Paul跟多明尼薩沙（Dominic Sessa）飾演的學生Angus，互相了解，最後為保護對方，離開「滯留」大半生的Barton。臨走偷了校長的名酒（這跟開場不久見校長一幕前後呼應），喝一口再吐出來；誓不低頭的人可敬，Paul便是如此人物。

保羅父親曾任耶魯校長

今年1月，保羅基亞馬堤憑《滯留生》成為金球獎影帝，致謝時說：「我扮演老師，我全家也是老師，而且好幾代了。老師都是好人，必須尊敬他們，那是很棘手的工作，所以也把此獎獻給所有老師。」導演比恩邀他演出此片，除了因為兩人曾合作《酒佬日記》，保羅的背景也有助融入角色。他的家庭正是新英格蘭的精英典型，本人耶魯大學英文系畢業，之後再於同校的戲劇學院碩士畢業；保羅父親Bart Giamatti是耶魯的文學教授，專研英國文藝復興，並且位至第19任校長，由1978至1986歷時8年。去年耶魯給保羅頒授榮譽博士學位，對新英格蘭精英教育，他應該十分清楚。

達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）扮演飯堂主管Mary，守寡復失去獨生子，壯碩外形兇狠表情之下溫柔而充滿暖意。達芬現年37歲，是保羅基亞馬堤耶魯戲劇學院的師妹，主攻音樂劇的學院派。扮演Angus的多明尼薩沙屬千禧後，毫無演戲經驗，但完全拿揑到聰敏、欠安全感，得不到家人關注的年輕人應如何演繹。據悉其中學母校是《滯留生》取景地之一，選角指導邀學生試鏡，多明尼從12人中脫穎而出。去年入讀卡內基梅隆大學戲劇學院，據悉將參演新片《Tow》，伙拍《賤鄰50》露絲拜恩（Rose Byrne）演出，是值得留意的新演員。

上映日期：3月7日

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