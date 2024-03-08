阿當辛迪拿片酬勝「芭比」瑪歌羅比

阿當辛迪拿跟影視串流平台Netflix合作無間，去年推出《猜猜猜誰是兇手2》及《成人禮咪亂嚟》等電影，又演出超過40場棟篤笑，賺得7300萬美元（約5.7億港元）榮登「吸金王」；除了上述頭5位演員，其餘十大位置順序為《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《轟天猛將4》積遜史達咸（Jason Statham）、《AIR》賓艾費力（Ben Affleck）及《叛諜裁判3：終極一戰》丹素華盛頓（Denzel Washington）。

據《福布斯》報道，排名前10位演員的總收入達4.5億美元（約35億港元），主要收入來自電影而非劇集片酬，而且以白人演員佔絕大多數，黑人僅得金像影帝丹素華盛頓排在榜末。