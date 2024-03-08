Netflix新劇《淚之女王》明晚首播 金秀賢愛搞笑獲讚「放鬆王子」

tvN古裝劇《魅惑之人》結局高收，《淚之女王》緊接3月9日登場，昨日在首爾舉行記者會，雙導演張榮佑與金熙元帶領男女主角金秀賢和金智媛、《黑道律師文森佐》郭東延、《黑暗榮耀》朴成勳等亮相。《淚》劇是金秀賢繼2021年《某一天》後，相隔3年的新作，他解釋：「這段時間就似去了當兵，其實我沒有偷懶，一直努力尋覓工作，直至收到《淚之女王》這出色劇本，故事有很多轉折，讓我找不到拒絕演出的理由。」

曾執導《愛的迫降》的金熙元大讚金秀賢表現出色，「他從20多歲開始已展示出色演技，本劇演員都是我們心目中的首選」。司儀趁機問金秀賢可有信心憑《淚之女王》俘虜全世界觀眾的心？他笑說：「我會盡力而為。」《淚》劇講述百貨公司集團「富三代」洪海仁（金智媛飾）與出身農家的丈夫白賢宇（金秀賢飾）結婚3年後感情出現微妙變化；金智媛表示自《繼承者們》後相隔11年再扮財閥角色，「如何經營3年婚姻關係，情緒上有很多轉折，令我覺得這角色很大挑戰」。

司儀為配合「淚之女王」主題，問金秀賢和金智媛覺得現實中對方屬於哪類「女王」及「王子」？前者讚女方在片場表現專注，可稱為「深思熟慮的女王」；金智媛指金秀賢是片場「開心果」，令緊張的她情緒變得放鬆，可說是「放鬆王子」，其他演員聞言即笑聲不斷。最後被問到新劇有什麼值得觀眾期待？金秀賢答：「不要以為預告片中的我又哭又笑，其實我也有動作戲的。」再次逗得拍檔大笑。

為宣傳新劇，金秀賢早前接受劉在錫和曹世鎬主持的綜藝節目《劉在街頭》訪問，將於下周播出，前日率先公開預告片段。劉在錫提到金秀賢26歲參演《來自星星的你》，如今37歲拍《淚之女王》，外表毫無變化，後者謙虛表示，「如果細看的話，其實是有（變化）的」。

《寄生獸》全少妮變怪物過程曝光

另一方面，Netflix昨日亦公開韓片《屍殺列車》導演延尚昊改編日本漫畫《寄生獸》的新劇《寄生獸：灰色部隊》首條預告片，講述外星寄生獸入侵韓國，少女鄭秀仁（全少妮飾）被迫與怪物共存一體，定於4月5日上架。片段開宗明義提到，「不久前，我們來到地球，只有一個目的，我們別無選擇，只能寄生人體」。曾跟延尚昊合作《屍殺半島》的具教煥和李貞賢，劇中分別飾演尋找失蹤妹妹的薛康宇，以及專門消滅寄生獸的灰色部隊隊長崔俊京，具教煥一邊跟蹤以人類外表作掩飾的寄生獸，希望找到妹妹的線索，另一邊卻要逃避寄生獸的追殺；李貞賢則攜着重型武器捕獵怪獸。片尾提到全少妮遭兩頭寄生獸夾攻，她被迫變成半人半獸反擊，「變種」造型首度曝光，令人對新劇充滿期待。