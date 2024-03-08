為「家暴」朱智賢解畫 謝東閔：係佢逼我打

謝東閔表示在英國讀書時曾買單車代步，有次約朋友踏單車睇風景，不慎連人帶車滾落山坡，因顧着保護單車和面部，導致手臂多處擦傷，留下疤痕多年，曾被誤會𠝹手自殘，「炒車意外後留下少少陰影，畢業後回港甚少踏單車，做運動揀跑步，拍拖選擇散步、睇電影，我比較悶蛋」。

提到女友朱智賢最近愛上拍短片，早前上載被掌嘴的短片，惹家暴疑雲。謝東閔笑說：「其實我們拍片只為搞笑逗大家開心，掌嘴條片，出手的人是我，見網民留言誤會是家暴，其實是她逼我打，然後在鏡頭後還擊打番我，只不過這幕沒有出街。」有否結婚計劃？謝東閔輕輕帶過，稱若有好消息一定通知大家，「可能有驚喜，結完婚、擺完酒都無人知」。

黃美棋透露跟未婚夫鍾健威4月初舉行婚禮，為以最佳狀態穿婚紗，最近節食、紮肚及做普拉提運動。

黃美棋下月嫁鍾健威

黃美棋笑說：「疫情期間儲了太多脂肪，婚前瘦身很淒涼，加上很多事要處理，壓力很大。」她讚未婚夫很落力參與籌備婚禮，沒想到過程中彼此會有拗撬，「我是完美主義者，他提醒我擺酒地方有限，婚紗裙襬不能太長，不要太執著，令我有少少忟憎」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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