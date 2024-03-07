【開箱】《滯留生》 聖誕假學校有個臨時家

《滯留生》不及《奧本海默》大陣仗，沒有《Barbie芭比》或《可憐的東西》的噱頭，但編導演功夫紮實，小品格局，人情通達熟練世情，恆久不變的戲劇定律，此片有多沒少；電影結束在1971年1月，有評論指此片無視當年社會氣氛，真的如此嗎？

3幕戲簡潔描寫主要人物

《滯留生》開首幾分鐘已精煉地介紹時間背景及幾名主角，包括寄宿學校Barton鋪滿白雪代表隆冬，學生練習聖詩和旁邊的聖誕樹，用畫面告訴觀眾節日臨近。

第一個特寫在剷雪的校工Danny身上，但迅速已移動鏡頭到亮起燈光的窗戶，接着是窗邊的《Life》雜誌和大疊書，還有煙斗，再來近鏡洗手間裏的痔瘡膏、爽足粉，然後才見保羅基亞馬堤飾演的Paul，喃喃自語伏案改卷，聽到敲門聲很不耐煩的站起來應門，原來同事Lydia告知校長召見他，並送上自製餅乾，Paul接過了沒道謝便關上門。之後輪到多明尼薩沙（Dominic Sessa）飾演的Angus出場，正在收拾行李，把一家三口的全家福放好，然後鄰房同學嘲笑其泳褲，又有人問他是否偷了其香煙，Angus都一一語帶嘲諷的把他們打發掉。下一幕是學校廚房，達芬采蘭杜夫扮演的飯堂主管Mary指導同事工作，再望向窗外皚皚白雪，剛才指揮若定的她，臉掛下來，閃過哀愁。3場戲加上開場時圍繞校園內外的鏡頭，不過六七分鐘，已勾勒出此片3個主要人物的個性輪廓：Paul脾氣急躁古怪又很「宅」，同時博覽群書；Angus聰明敏銳，珍視家人，連放聖誕假也把全家福帶在身邊；Mary則在強壯外表下隱含哀傷。

編導很快便讓觀眾看到三人如何連繫起來；Paul無家室，同事隨便撒個謊，他便成為聖誕留校看守幾名無處可去學生的不二之選；Paul不但在同事間不受歡迎，評分嚴謹也惹來學生不滿，加上不能跟家人度佳節的學生，要呆在學校已經夠可憐，但Paul不識趣的要求他們每天溫習讀書。平安夜前其中一名學生的富裕爸爸，駕駛直升機來接走這些滯留生往滑雪，但必須獲得家長同意，Angus卻怎也聯絡不上正在度蜜月的新婚母親。結果只能孤獨留校，被迫與Paul及Mary相處。

參考法國片《 Merlusse》

Mary的哀傷來自年輕守寡，兒子Curtis很優秀，也在Barton畢業，但為了大學學費，於是參軍到了越南，不幸命喪他鄉。Paul十分同情她，除了Curtis是其學生外，他永遠選擇站在弱勢的一方。理應跟至親共度的佳節，三人成為臨時家人，Mary失去兒子，Paul沒有家室，Angus則遭母親「遺棄」，互相填補彼此缺失的位置。然而家人不是此片題旨，拍過《百萬獎金夢》的阿歷山大比恩，據悉受1935年法國電影《 Merlusse》啓發，該片講述名叫Merlusse的寄宿學校老師非常嚴格，裝了義眼及身有異味，不受學生歡迎，但在聖誕假期要照顧留校生，帶來互相了解的機會。《滯留生》編劇大衛韓明遜（David Hemingson）從未寫過電影劇本，但他曾把過去在新英格蘭上中學的經歷寫成劇集，受到比恩注意，邀請他為《滯》片編劇。

《暴雨驕陽》同一背景

新英格蘭指美國東北部麻省、康湼狄格、紐約州、新澤西、緬因、佛蒙特、新罕布什爾等州份，長春藤名校如哈佛、耶魯、普林斯頓等大部分坐落於此，也代表了良好學術聲望、嚴格入學標準及社會精英主義。羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的名作《暴雨驕陽》（Dead Poet Society），便是以1950年代末一所寄宿男校為故事舞台，學生和老師背景也與《滯留生》相似，不過兩片的主題截然不同。（明日再續）

上映日期：3月7日