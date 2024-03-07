7月香港開騷 酒井法子考慮唱周慧敏《最愛》

酒井法子穿上紅色閃爆晚裝現身，心情大讚的她用廣東話打招呼，「大家好，我係酒井法子」、「朋友你好」、「好鍾意香港」；聲稱見到香港粉絲，心情興奮又雀躍。她表示獲香港粉絲支持多年，與大家關係親密，演唱會主題「my dear」，正是為港迷而設。

酒井法子之前在港開騷曾唱廣東歌《唯獨你是不可取替》，有人提議她今次可唱周慧敏的《最愛》，酒井稱會考慮，但廣東話很難，為了粉絲會嘗試。《最愛》改編自柏原芳惠同名歌曲，由中島美雪作曲。酒井透露個唱設有Live Band，至於會否跳舞，則大賣關子。

品嘗美食擔心變肥

酒井法子透露，此行來港為個唱拍攝，不忘品嘗美食，抵港後吃了潮州及上海菜，她用廣東話大讚「好好味」，笑言擔心會變肥。談到個唱在旺角舉行， 得知附近有許多街頭小食，笑言騷後也想去「掃街」。她還誤以為咖哩魚蛋與潮式魚蛋湯的魚蛋是一樣味道，場面搞笑。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳