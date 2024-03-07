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娛樂

尾場淚灑紅館 無意為負評王Nathan「洗白」 陳蕾滿意自己表現 懶理評價兩極

陳蕾請Nathan上台非為洗白 尾場騷聽到4個字即場落淚 修改紀錄

【明報專訊】陳蕾一連4場處女紅館騷前晚尾場，終忍不住淚灑舞台。演唱會以她的創作意念「向死而生」為主題，演出反應評價兩極，陳蕾滿意自己表現，懶理負評免影響心情。至於安排因負面新聞退賽的《全民造星V》學員魏念恩（Nathan）任表演嘉賓備受爭議，陳蕾強調沒有意圖為對方「洗白」，別人怎樣看Nathan，她控制不到。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳蕾前晚在紅館舉行尾場演唱會，張天賦、周柏豪、岑寧兒、鄧小巧、ERROR成員梁業，還有陳蕾爸爸，以及一班中學同學捧場，她透露有名同學專程從美國回港，對方是她小時候無錢買遊戲機借給她玩的人，所以現在接到遊戲機廣告特別要多謝這名同學。

出名義氣女的陳蕾特別安排參演她歌曲《伸縮自如的愛》MV的《造星V》學員Nathan、陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）和符紀男（Tiger Foo）上台夾band，演出其中一個主題，「感謝他們有勇氣站上這個舞台，感謝自己有勇氣請他們上來，上年認識他們，節目是一時、友誼是一世，希望身體力行支持這班小朋友」。

練結他彈到手指頭爛

陳蕾透露導演希望她選一首迷惘時會聽的歌，最後選唱了台灣歌手廖文強的《其實沒那麼寂寞》，「2014年、2015年十分迷惘，希望將迷惘時陪伴我的歌送畀你哋」。她稱籌備演唱會這幾個月好辛苦，差點沒有人生，為表演結他solo練得最辛苦，彈到手指頭都爛，還被人誤會咬爛手指，她笑道：「日後可以分享『如何籌備演唱會』的心路歷程。」

給樂迷力量成創作動力

陳蕾準備唱《凡星》時，聽到台下觀眾不斷大喊「多謝陳蕾」，即感動淚崩，「太感動了，我冇諗過在紅館流淚，有朋友同我講多謝，話我一直接住了好多人的負，特別出《念》這首歌後，收到很多人傳訊息給我，才知道原來咁多人想過離開世界，不斷多謝我出了這首歌，我會覺得很心痛，原來這麼多人需要這首歌，如果歌曲畀到大家力量，是我創作的最大意義」。

陳蕾表示不覺自己已入行15年，仍記得以前拿着木結他周圍去表演，「這段時間曾經心灰意冷過，亦唔識判斷自己寫的歌曲好不好，現在學識，只要真心便夠」。陳蕾以當年在街頭或商場經常自彈自唱王菲的《夢中人》為演唱會結尾。

尾場頂硬上 針灸助開聲

陳蕾騷後受訪，表示聽同事講才知4場都超時，直認開騷很辛苦和好攰，要用念力去撐，去到尾場把聲真的有攰的感覺，頂硬上，要搵中醫針灸和食蘋果開聲，托賴順利完成。她自爆開騷前練習搖滾演出弄傷頸，要接受物理治療，「響屋企揈得好勁chok親，仲畀人笑，好彩要我戴條好重水晶鏈和頭盔，在台上限制了不會揈太勁，原來所有造型都為了保護我」。她希望演唱會可以開part 2，令買不到門票的粉絲有機會入場睇。

陳蕾表示沒有想過最後一刻忍不住喊，因為這幾日開騷的心情都很正常，本身也是比較理性的人，「估不到第一次聽到有人大嗌『多謝陳蕾』係咁感動」。她滿意今次表現。問可有看到評論有讚有彈？她說：「我都是看朋友的留言比較多，朋友梗係都是稱讚，所以好樂觀，唔好影響心情嘛，外間咁多聲音。」

兌現承諾 MV原班人馬上台

陳蕾表示擔任《造星V》導師時被稱「蕾媽」，她亦很愛惜這幾名學員，當時承諾如果申請到紅館騷就帶他們上台，所以要兌現承諾，「如果他們4個缺少任何一個，就失去請MV原班人馬這個意義，我都應該會取消這個環節」。她稱有問清楚Nathan意願，加上導師親自邀請，對方也鼓起很大勇氣上台。

對於有網民質疑她意圖幫形象負面的Nathan「洗白」，陳蕾說：「我冇諗過是幫他『洗白』，別人怎樣看他，我控制不到，不是我帶Nathan上台就可以『洗白』他在大家心中的形象，只是想4個人齊齊整整，玩好呢首他們有份參演MV的歌。」

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