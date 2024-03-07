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娛樂

視后江美儀冇劇拍轉戰綜藝 宋宛穎爆洪永城做認知障礙測試

無綫3月及4月推出一連串不同題材的綜藝節目，昨日舉行「新一季，綜藝魂，嚟料！」記者會，江美儀、何沛珈、宋宛穎、陳楨怡、《中年好聲音2》9強、《聲夢傳奇2》學員等出席，介紹各節目特色。會上播放黃翠如與C君（鄭詩君）《Grand住去台北》、陸浩明與彭慧中《吃貨橫掃深圳》、麥美恩《Mayanne小喇叭》與黎芷珊《芷珊約您》等預告片。

江美儀與林子善主持《一個好人》，分享好人好事真實個案。她上周由新西蘭回港，接到監製電話問有否興趣拍此節目，她認為很有教育意義便答允，「剛拍完如何義載輪椅人士外出個案，係幾好嘅體驗。稍後去垃圾屋幫手執垃圾，本身不怕曱甴，最驚老鼠，之後會潛落水底執垃圾」。她爆林子善拍了幾集都有喊。問她什麼時候再拍劇？江美儀笑說：「未知，等公司安排，可能覺得我不拍劇，都可以做一個好主持。」視后級的她是否太揀擇？她說：「沒有找我，一向不揀擇，畀咩我就拍咩。」

何沛珈難忘挑戰sky jump

宋宛穎正讀香港大學醫療科學碩士課程，與曾任註冊護士的何沛珈主持《早D知早D醫》，分享健康資訊。宋宛穎透過節目提醒大家關注常見都市病，如中風、糖尿病及乳癌等。她笑一同主持節目的洪永城擔心患上認知障礙症，曾主動要求做測試。7月完成碩士課程的宋宛穎考慮繼續進修，研究肝臟方面知識，修讀博士學位課程，強調不會放棄幕前，希望學業工作兩兼顧。

何沛珈主持健康節目外，還參與《玩盡澳門無限Fun》，與林正峰及陳楨怡吃喝玩樂遊澳門6日，最難忘第一次挑戰sky jump，大爆林正峰爬上88層樓高大廈嚇到面青。她又拖陳楨怡落水，一齊跳，「我同楨怡都唔敢跳，要叫工作人員推一推我們落去」。

記者：林蘊兒

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