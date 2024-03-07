吳家忻認戀富三代馬桂烽半年 吳千語呻老公太忙無暇影相

吳家忻直認與馬桂烽拍拖半年，對於分手半年便投入新戀情，她說：「做人最緊要向前看。」她透露與男友因搞活動而擦出愛火，大讚男友為人，「他很好，又高大靚仔，是很細心的好男仔，亦很支持我，給我情緒支援」。可有見過男友家長？吳家忻三緘其口，只稱男友見過自己媽媽，獲讚人品不錯。25歲的吳家忻強調正值事業打拼期，仍未有結婚打算，想做女強人。

吳千語去年12月與「百億富三代」施伯雄低調舉行證婚儀式，婚禮今年中舉行。她一身性感打扮到場，身形纖瘦，打破懷孕傳聞，透露原本打算出席巴黎時裝周前減磅，出發前食物中毒、兩次腸胃炎，消瘦不少，笑言不用為夏天歐洲的婚禮減肥，否則會過瘦。

騷纖瘦身形是否力證未有喜？吳千語說：「如果咁樣都畀人講，我真係冇嘢好講，還未有造人大計。」她稱歐洲婚禮採用較隨意和輕鬆形式，只籌備了三四成，婚紗也未挑選好。老公可有幫忙？吳千語大呻：「他連相都未影到，點幫手搞衫？我想要的自己先知，男人的審美標準有點難以明白，與靚有關的事由自己搞。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳