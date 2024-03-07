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娛樂

Tyson Yoshi見偶像阿Sa尷尬傻笑 容祖兒擇偶條件新低：有頭髮

容祖兒擇偶要求創新低 Tyson Yoshi見偶像蔡卓妍尷尬傻笑

【明報專訊】容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、Tyson Yoshi（程浚彥）、廖子妤、吳雨霏、麥浚龍與蔡思韵等前晚出席時裝品牌活動，祖兒笑稱穿得特別性感與同樣感情空白的阿Sa到場物色對象，但只遇上首次與偶像阿Sa見面的Tyson Yoshi，Tyson Yoshi跟阿Sa合照時開心得雙耳通紅兼尷尬傻笑，之後又玩自拍。

祖兒與阿Sa到場後雞啄唔斷，問是否談論異性？阿Sa稱二人傾得最少是這個話題；祖兒則指彼此口味完全不同，研究也沒用。問她喜歡什麼類型？祖兒說：「有胸肌的住家男，現在有頭髮就得，條底線已經去到新低，好慘呀！因為睇得咁淡都未必有，可能冇設定任何願望，得到的會更高興、有驚喜。」她早前於社交網上載積木花，被勸不要放在家中惹爛桃花，祖兒笑道：「我心諗，假都好吖，但假都冇，所以我冇理照擺，未嘗不可。」

預告穿泳衣亮相真人騷

祖兒透露明年舉行紅館演唱會，今年7月先到澳門開騷，已3年沒有推出新歌，正努力錄製新歌，準備出廣東新碟。她與Twins亦將再合作，分別於香港及星馬拍攝內地綜藝節目《因為是朋友呀2》。阿Sa稱會拉埋關智斌一齊玩，她與祖兒更預告屆時會穿泳衣，不過會加著T恤打底。阿Sa表示演唱會後仍未夾到時間與鍾欣潼（阿嬌）一起去旅行。為何之前不與阿嬌去沙特阿拉伯之旅？阿Sa說：「我去過3次杜拜，幾個月前先去過。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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