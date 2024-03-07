余香凝封后哽咽感謝遇到好角色好團隊 影帝吳慷仁冇信心爭金像獎男配

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

導演韋家輝在頒獎典禮頒發獎項給部分得獎者，包括導演祝紫嫣憑《但願人長久》奪最佳編劇，李子俊憑《第八個嫌疑人》奪最佳導演；《命案》奪最佳電影。電影評論學會會長鄭政恆頒發獎項予8部推薦電影，包括《第八個嫌疑人》、《年少日記》、《尚未完場》、《但願人長久》、《白日之下》、《詩》、《金手指》和《填詞L》。

封帝仍覺有很多不足

吳慷仁憑《但願人長久》首奪香港電影獎項，專程由台灣來港領獎，「非常高興，得獎是鼓勵，我與此片監製關錦鵬很有緣分，16年前當模特兒時參演《渺渺》亦是由關錦鵬監製。我睇香港的電影和電視劇長大，香港電影對我很重要，每次來港拍戲都視作最後一部，因為我是台灣人，根本沒必要找我來香港演香港人。現在香港有很多新導演，是生命力開始，我與香港電影一起加油」。

問他如何慶祝？吳慷仁表示頒獎禮結束後便馬上回台灣拍戲，周日（10日）再來港出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，憑《富都青年》角逐最佳男主角的他不敢說有信心獲獎，因有太多勁敵，如《金手指》梁朝偉和《新活日常》役所廣司等，可以參加已很開心。吳慷仁說：「與憑《但願人長久》角逐第42屆香港電影金像獎最佳男配角一樣，看回電影，覺得自己仍有很多不足地方，能入圍已是鼓勵。」他希望未來能多拍香港電影，透露有港片在接洽中，更笑言要在香港租屋住較方便。

未敢想能否贏金像影后

余香凝接過最佳女演員獎項說感言時有點激動，哽咽說：「很感恩和很幸運遇到這部電影和角色，多謝編劇堅持了5年，將一個堅持崗位、尋求公義、沒放棄的角色交到我手上。自己不是特別好，但遇到特別好的團隊。感恩入行8年遇過很多深刻角色。」可有信心在金像獎再下一城贏影后寶座？余香凝說：「不敢去想，入圍已是很大的肯定，得獎是錦上添花。」

韋家輝稱創作要有火

司儀問韋家輝做創作最重要是什麼？他說：「跟杜琪峯一樣要有一團火，拍戲要有意義和堅持，我和杜琪峯當初成立銀河電影公司就是抱着這信念，很多時電影及票房都難以想像，條路很難行。（如何克服？）使命感，拍自己想講的故事，對世界有益處。雖然條路很難行，但總有路可行，難行都要繼續行下去。」有什麼勉勵新導演？韋家輝表示人的壽命有限，但電影壽命很長，在他們離開後仍存在，寄語新導演世界觀不要縮到那麼窄，要擴闊視野。

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