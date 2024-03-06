【開箱】《太空孤航》 阿當辛迪拿的孤寂與夢囈

太空人婚姻破裂

繼《爸爸進行式》和《6個汽球》後，《光豬舞壯士》男星卓寧達譚（Channing Tatum）再跟Netflix合作，他監製的《太空孤航》2021年4月開鏡，同年7月煞科，並排期2023年推出，因美國演員公會（SAG）罷工，計劃趕不上變化，結果延至今年3月面世。《太》片改編自捷克作家Jaroslav Kalfar於2017年發行的小說《波希米亞太空人》，講述阿當辛迪拿飾演太空人雅庫布展開為期半年的太陽系探索任務，負責收集神秘的星體塵埃。然而內心深處的孤獨，比不上懷孕妻子蓮卡（嘉莉慕萊根飾）提出離婚的悲傷，幸獲貌似蜘蛛的外星生物哈奴斯（保羅丹奴聲飾）開解，才不致作出錯誤而無法彌補的決定。

《太空孤航》甫開場，導演透過太空人與地球連線的視像會議，簡單說明故事背景：雅庫布為了執行任務，獨自在宇宙漂流6個月，表面上一切如常，然而關掉鏡頭後，他臉上流露的落寞神情，以及依賴安眠藥入睡的習慣，已經泄露真相。雅庫布自從跟懷孕妻子蓮卡失聯，情緒愈見低落，原來是地面控制中心主管從中作梗，話說蓮卡不甘寂寞，提出離婚要求，假如通知雅庫布，恐怕令他崩潰，連累太空任務亦受影響。

某日雅庫布循例檢查之際，驚覺貌似蜘蛛的外星生物擅闖太空艙，嚇得他左閃右避，可是在狹隘的空間，始終無處可逃，加上對方表明「無意傷害」的和平立場，一人一物從此開展對話，內容圍繞雅庫布的寂寞和痛苦根源：究竟一段失敗的婚姻關係，可有解決辦法？

節奏緩慢 主角喃喃自語

《太空孤航》節奏緩慢，片長107分鐘幾乎只有身處太空的雅庫布與留在地球的蓮卡各自表述孤獨和苦悶，就像無病呻吟般不斷喃喃自語，尤其是蓮卡與母親的對話，乍聽更像夢囈，令人感覺壓抑；偶爾加插夫妻之間苦樂參半、影像扭曲的婚前回憶，愈看愈令人頭暈眼花；而且看罷全片，觀眾心裏存疑，究竟保羅丹奴聲演的哈奴斯真的是外星生物？還是雅庫布身心俱疲下所產生的幻覺？導演約漢榮克沒有提出標準答案，「你們覺得是什麼，它就是什麼」，他在電影新聞稿如是說。

據報《太空孤航》製作費4000萬美元（約3.12億港元），未知是否資源所限，片中生物哈奴斯就似一頭塑膠玩具般欠缺重量和實感，而且外形時大時細，看着它跟阿當辛迪拿演對手戲，觀眾只覺「出戲」，難以投入後者的孤獨感覺，只能強忍而盡量不發笑。相比之下，被視為今屆奧斯卡大熱的《可憐的東西》，製作費比《太空孤航》少500萬美元，然而美術設計與布景製作異常精良，無論是女主角愛瑪史東（Emma Stone）居住的維多利亞時代古老大宅、她跟馬克路法奴（Mark Ruffalo）私奔的里斯本街頭，抑或巴黎妓院，美得令人目眩神迷，都說有比較有傷害，所言非虛。