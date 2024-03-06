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娛樂

月付前妻姬蒂25萬養女兒 傳下月終止 湯告魯斯被指願畀大學學費

【明報專訊】《職業特工隊》男星湯告魯斯（Tom Cruise）2012年與第三任太太兼《蝙蝠俠俠影之謎》女星姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）結束6年婚姻，兩人的獨生女素莉（Suri Cruise）跟隨母親生活，後者下月滿18歲，湯告魯斯月付3.3萬美元（約25.74萬港元）的育兒費將會結束；美媒報道指姬蒂開始憂慮生活，但遭其代表律師否認，亦有消息指湯告魯斯雖然跟女兒關係疏離，但願意繼續支付她的大學學費。

姬蒂荷瑪絲前晚未有受「焦慮未來生活」的報道影響，如常出席在紐約舉行的劇團晚會，同場還有《賤鄰50》露絲拜恩（Rose Byrne）、《小行星都市》麥迪倫（Matt Dillon）等演員。

美國雜誌《In Touch》上周報道，姬蒂荷瑪絲與湯告魯斯離婚後，協議後者每月支付3.3萬美元給女兒素莉作為生活及教育費用，姬蒂則沒要求任何贍養費。隨着素莉下月18日18歲生日，支付育兒費用年限屆滿。報道指姬蒂去年工作包括演出了舞台劇《The Wanderers》，以及自編自導自演電影《Rare Objects》上映；根據網站Box Office Mojo資料，後者僅收1.04萬美元，綜合爛番茄網站14篇評論文章得分43%，既不叫好亦不叫座。《In Touch》報道又稱姬蒂因此感到彷徨，打算撰寫爆料回憶錄掙錢。不過姬蒂的代表律師其後表示，報道毫無事實根據。

占美霍士擬公開詳細病情

據英國《每日郵報》報道，即使素莉的育兒費在滿18歲後，湯告魯斯無需再支付，但仍願意為女兒繳交大學學費。據悉素莉有意向時裝方面發展，所以會在紐約繼續升學及修讀相關科目。現年61歲湯告魯斯跟第二任前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）結婚10年期間，收養了女兒伊莎貝拉（Isabella Cruise）和兒子康納（Connor Cruise），現已分別31及29歲，親生孩子獨素莉一人。不過湯告魯斯自從12年前跟姬蒂荷瑪絲離婚後，從沒在公開場合與女兒素莉出現，不時有報道指父女倆已沒有往來。

另一方面，姬蒂荷瑪絲曾與湯告魯斯在《同行殺機》的拍檔占美霍士（Jamie Foxx）拍拖6年，兩人於2019年分手；後者去年經歷大病，數月前才復出。占美前日出席非裔美國人影評協會頒獎禮，一直沒披露病情的他表示，稍後會公開去年他到底發生什麽事，「不過我會以自己的方式表達，一個有趣的方法，可能上台講，重回棟篤笑的初心」。

相關字詞﹕姬蒂荷瑪絲 湯告魯斯

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