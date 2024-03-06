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娛樂

【娛樂場】《填詞L》導演黃綺琳自身故事改編 演員兼填詞人鍾雪瑩女一不二之選

【明報專訊】憑《金都》奪第39屆香港電影金像獎新晉導演的黃綺琳，執導新片《填詞L》是香港電影史上首部關於粵語歌詞的作品，由鍾雪瑩主演，葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤等合演。內容改編自黃綺琳的真實故事，與監製黃鐦自資近300萬開拍。

黃綺琳說：「我從小對廣東歌詞創作有濃厚興趣，苦追填詞夢多年，最後把失敗的經歷寫成《我很想成為文盲填詞人》一書。因為編導首部劇情片《金都》，令我再有機會寫歌詞。《金都》的原創電影歌曲，令我以填詞人身分提名金馬及金像獎。想起自己曾經好熱血，決定把這段令我念念不忘的追夢過程化為電影故事。廣東歌習慣先曲後詞，歌詞必須高度配合旋律創作，難度遠高於其他不講究歌詞聲調的語言。」黃綺琳憑親自執筆的《填詞魂》，第二度角逐香港電影金像獎最佳原創電影歌曲，呼應片中「填詞L」的熱血與堅持，努力總會被人看見。

將自身經歷融入角色

《填詞L》故事講述深信「天生我材必有用」的羅穎詩（鍾雪瑩飾）誤信師長讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志當填詞人。好事多磨，儘管羅穎詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能入行，淪為「填詞L」，沒成專業填詞人，變了填詞狂熱分子。羅穎詩抱住「只要有恆心，鐵柱磨成針」，堅持揹着夢想的包袱，在填滿遺憾的道上狂奔。

《填詞L》以鍾雪瑩演的「羅穎詩」視角出發，由她中學還是小妮子的成長階段，認識到熱愛音樂的ANSONBEAN（陳毅燊）、吳冰、鄧麗英、周漢寧、戴玉麒、何洛瑤與陳書昕等，到投身社會，認識了各自為夢想奮鬥的鄧麗欣、朱栢康、和楊偉倫等，還有永遠的最強後盾──家人葛民輝、邵美君及潘宗孝。黃綺琳透露演員兼填詞人鍾雪瑩是女主角不二之選，「這部電影誕生的契機，除了跟監製黃鐦希望自資拍一個我們想跟大家分享的故事，遇到鍾雪瑩是重要時機，因為她已經具備羅穎詩一角的必備條件，鍾雪瑩在拍攝時將自己填詞路上所經歷的融入當中，一起提升這個角色」。

喜與著名填詞人合作

鍾雪瑩承認與這部電影一拍即合，「收到導演同監製邀請參與《填詞L》，仲要我未試過擔任女主角，事前睇了導演講述有關自己夢想成為填詞人的書，了解到佢嘅心路歷程，對投入角色幫助很大，還可以同咁多名活躍的填詞人一齊演出，溝通起來特別有共鳴，好享受今次演出」。鍾雪瑩提到的填詞人演員陣容，包括著名填詞人潘源良與主唱《填詞L》原創電影歌曲的獨立歌手謝雅兒。

《填詞L》早前入圍第60屆金馬獎最佳女主角與最佳改編劇本，雖落敗，但提名已獲肯定。鍾雪瑩憑《填詞L》角逐今屆香港電影金像獎最佳女主角，該片並有份角最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲。

《填詞L》 3月7日香港上映

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