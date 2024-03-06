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娛樂

冇信心爭金像獎影帝 大鵬誓跟黃子華「集郵」示愛

【明報專訊】內地男演員大鵬與林家棟主演的電影《第八個嫌疑人》，入圍角逐第42屆香港電影金像獎最佳男主角、新晉導演與最佳音響效果。導演李子俊與大鵬早前分別奪得第30屆香港電影評論學會大獎最佳導演及第25屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員。大鵬近日來港首次為《第八個嫌疑人》謝票，前日跟導演、編劇周汶儒和配樂張凱彤現身兩場「特別感謝場」。他對觀眾熱烈反應喜出望外，「以前來港到電影院看戲，這次要面對觀眾問題、交流，很緊張怕回答不好，但觀眾們的熱情，讓我很有安全感，整個過程非常舒適」。

自小受港產片薰陶的大鵬榮幸角逐今屆金像獎影帝，稱參與頒獎禮當晚，定必是人生最重要時刻。他表示屆時會爭取與香港的台前幕後合照留念，特別是黃子華，以前看對方的棟篤笑後，會在舞台上模仿他的表演，「這次我要跟他合照，再告訴他，我有多喜歡他」。

遊星光大道 驚覺梁朝偉手掌很大

對於有沒有信心贏影帝？大鵬笑說：「有份提名影帝已很開心，沒有特別信心，其他人都太強，尤其看過其他入圍演員的作品後，覺得能夠入圍，得到肯定已很幸運，感謝大家喜歡《第八個嫌疑人》裏塑造出來的我。」他早前帶家人來港旅行，大讚香港美食好吃、很好逛，透露遊覽星光大道，見到很多巨星手印，他逐一把手放在上面對比，心想：「嘩，梁朝偉的手原來這麼大。」又幻想有否一天，可以在這裏留下屬於自己的手印。

娛樂組

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