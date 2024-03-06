狠批陳蕾紅館唱live表現 周啟生：離晒譜咁走音

評陳彈結他甩皮甩骨

周啟生昨日在社交網點名批評陳蕾，稱聽到對方現場表演嚇了一跳。他寫道：「有朋友send咗一啲links畀我，係一個女仔嘅演唱會，女歌手叫陳蕾。我之前曾經聽過一兩隻佢嘅歌，聽唱片製作又真係幾好聽！音樂、歌詞，唱歌都係合格嘅！但係聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。如果我冇記錯，早排佢攞咗最受歡迎嘅女歌手獎。」

周啟生表示本來開演唱會是可喜可賀，無心拿來評頭品足，「不如我問吓你哋，如果你聽過佢今次嘅演唱會，又或者睇過片段，我淨係想聽大家覺得佢唱歌點？」不少網民留言：「身為前輩你絕對有資格批評，講出嚟亦係好事，事主可以改進技巧，fans可以認清事實，𠵱家就係太多人不敢言了」、「我仲以為自己耳仔有問題，當啲人話佢唱歌好好聽時，我聽到的卻是走音同冇氣」、「唱得好唔好，我非音樂專業冇資格評。但佢演唱會啲片走晒音，真係好難聽，完！」。周啟生在留言區回覆：「事實擺喺眼前，並冇爭拗餘地，講道理嘅好想聽，入嚟胡扯想嗌交嘅，Block！」

娛樂組