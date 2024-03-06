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娛樂

紅館騷後停經逾月 遊沙特阿拉伯養生 鍾欣潼否認單獨與同性密友旅行

鍾欣潼瘦到冇胸 自爆個幾月「冇嚟」 拒回應跟同性密友遊沙特

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）早前與Twins隊友蔡卓妍（阿Sa）完成14場紅館演唱會後，被發現跟緋聞同性密友皇甫聖華「二人世界」到沙特阿拉伯旅行。阿嬌前晚出席在旺角舉行的韓國醫學美容品牌活動，稱沙特阿拉伯之旅有很多朋友一齊去，其他不回應。她透露完成Twins演唱會後元氣大傷，食瞓及「去廁所」都好差，月事個多月沒來，身形消瘦，要看中醫調理。

記者：柯美

攝影：劉永銳

阿嬌完成Twins紅館演唱會，便往外地度假，前晚復工出席活動，吸引逾百粉絲到場支持。穿短裙現身的阿嬌狀態大勇，自爆完騷後元氣大傷，瘦到胸都不見了，所以演唱會結束後狂吃，希望身體健康，機能運作正常，「演唱會期間，14日緊張到只屙了兩次，現在屙到，但個多月都冇嚟（月事），現在睇中醫調理身體」。無月事是否有BB？她說：「唔係啦，中醫把脈冇話我有喜，醫師話我太過緊張，熱氣上火要排毒。」

旅行盡情食瞓屙

阿嬌上月在社交網貼出在沙漠旅行照片，留言︰「演唱會後必須來一個悠長假期充充電。」原來她去了沙特阿拉伯旅遊5天，玩了3個地方，笑說：「演唱會期間食唔到、瞓唔到、屙唔到，狀態好差，所以旅行食同瞓番夠本。」

提到緋聞同性密友皇甫聖華被指同行，阿嬌說：「很多人一齊去，其他不回應啦。（有讀者爆料稱見皇甫攬住你觀光？）冇，唔回應，講咗好多次。」她表示沙特阿拉伯風景很美，不過風沙很大、紫外光很強，雙腿曬燶了，並透露原本打算去美國大峽谷旅行，但當地太多旅客難打卡，才轉往沙特阿拉伯。

呻當地消費好貴

阿嬌表示沙特阿拉伯之旅入住了幾間酒店，其中一間非常特別，要坐滑翔機入住，風景好靚，氣候宜人，但狂呻當地消費好貴，「我去到嗰度狂食狂瞓，不過每餐真係好貴，食物貴到嚇死我，一餐要五六千元人民幣，淨係食都幾萬元人民幣埋單。最後那間酒店最貴，得幾間房，有個管家跟住照顧三餐」。她大讚當地環境優美又舒服，但不會再去，「去過就算，那麼遠，乘9小時機程再坐4小時車，不過都值得嘅，今次主要去養生」。

問到阿嬌稍後有什麼工作大計？她說將與阿Sa、容祖兒拍內地真人騷《因為是朋友呀2》，暫未知拍攝內容，只希望不要太勞累。

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