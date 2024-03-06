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娛樂

王祖藍期待面試見「翻版藝人」 陳懿德扮「一碌竹」鬥假胸郭珮文

【明報專訊】王祖藍、李思捷及阮兆祥主持節目《福祿壽訓練學院》昨日舉行拜神儀式及錄影，兩名女主持郭珮文與陳懿德以日本動漫《鬼滅之刃》造型亮相，十分搶眼。

黃建東蘇韻姿報名參賽

王祖藍表示今次收到200多人報名，分別來自香港、澳門、廣州及馬來西亞，大部分是素人，亦有圈中人，包括黃建東、蘇韻姿等，篩選50人參加，再於現場選出24人。他稱雖有公司同事參加，但絕不會偏私，都是看表現，「看了很多報名影片都是模仿李思捷扮劉德華和黎明」。李思捷說：「有不少人扮我，好神似之外，他們還改歌詞，好有潛質。」祖藍稱有報名者自稱是「翻版黃家駒」、「翻版高海寧」及「AI林峯」等，「好期待面試時見到他們真人」。

福祿壽擔任導師，稱希望找到綜藝接班人，將自己僅有的扮嘢技能傳授參賽者。會否落場扮嘢？他們表示會參與，不止演趣劇，還會跟學員合作，「冠軍獲得電動車一部，雖然得一個冠軍，但希望培育出很多個接班人」。

郭珮文與陳懿德分別以《鬼滅之刃》戀柱和禰豆子嘴巴上的「一碌竹」扮相現身，她們表示花了3小時裝扮，郭珮文說：「這個矽膠背心假胸有兩三吋厚，穿上很保暖。（為何不以真身示人？）驚走光，亦沒有原作那麼澎湃。」陳懿德羨慕郭珮文扮相可愛，自己做不到對方效果，笑言節目組讓她突「頭」而出，但最怕不慎掃到3名前輩，她指最初試妝時敏感，導致眼睛睜不開，要求醫打針兼食藥，今次最開心是跟3名前輩合作，向他們好好學習。郭珮文不擔心在前輩面前招架不住，獲他們提點要放鬆，做回自己便可以。

記者：柯美

相關字詞﹕陳懿德 郭珮文 福祿壽訓練學院 阮兆祥 李思捷 王祖藍

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